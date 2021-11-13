Son dakika haberi | MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş

MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş

MHP MYK üyesi, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "CHP'nin Cumhurbaşkanı'na olan düşmanlığı, gözlerini kör etmiş. Vallahi onlara sorsanız 'Tayyip Erdoğan mı Selahattin Demirtaş mı?' diye, inancınız olsun 'Selahattin Demirtaş' derler" dedi.

MHP ve MKYK üyeleri 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu Programı' kapsamında Gaziantep'e geldi. 'Cumhur İttifakı'nın projelerini anlatmak ve 2023 seçimleri öncesi vatandaşın sorunlarını dinlemek amacıyla başlatılan proje kapsamında heyet, MHP'li üyelerle toplantı düzenledi. Toplantıya aynı zamanda MYK üyesi olan MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, partinin MYK üyeleri, teşkilat başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan MHP Milletvekili Muharrem Varlı, CHP ve İYİ Parti'nin, HDP ile iş birliği içinde olduğunu savundu. Bu birlikteliğin ülkeye faydasının olmayacağını kaydeden MHP'li Varlı, şunları söyledi: