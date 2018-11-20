MHP'li Taytak'tan Demirtaş Açıklaması

MHP Milletvekili Mehmet Taytak, AİHM'in Demirtaş ile ilgili kararına ilişkin, "Avrupa her zamanki gibi tarafını belli etmiş, Türk düşmanı ve terörist sevici kim varsa onlardan taraf olmayı seçmiştir" dedi. MHP milletvekili Mehmet Taytak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması kararına ilişkin açıklamada bulundu. Terörle aynı hedefi benimseyenlerin hesap vermesi gerektiğini belirten Taytak, "Avrupa her zamanki gibi tarafını belli etmiş, Türk düşmanı, Türkiye düşmanı terör ve terörist sevici kim varsa onlardan taraf olmayı tercih etmiştir. FETÖ ve PKK'nın sığındığı liman olmayı tercih eden Avrupa teröre kol kanat germesinin bedelini, teröristlere hamilik yapmanın bedelini tarih önünde mutlaka verecektir. Senin teröristin iyi benim teröristim kötü anlayışı ile bu iş yürümemelidir. Diğer teröristleri iade etmeleri gerekirken topu taca atmayı kendisine yol edinen Avrupa söz konusu bizim iç hukukumuz olduğu zaman kendisini söz sahibi saymaktadır. Bu kararın millet vicdanında karşılığı yoktur. Buradan bu kararı kınıyorum" ifadelerinde bulundu.

(İHA)