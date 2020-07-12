MHP'li Karadağ, Doğu Anadolu'da en başarılı milletvekilleri listesinde 3'üncü sırada
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MHP'li Karadağ, Doğu Anadolu'da en başarılı milletvekilleri listesinde 3'üncü sırada

Bir araştırma şirketinin yaptığı "27. Dönem Milletvekillerinin Performans Ölçümü" araştırmasına göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Doğu Anadolu'da en başarılı milletvekilleri arasında yüzde 43.1 oranla 3'üncü sırada yer aldı.

MHP'li Karadağ, Doğu Anadolu'da en başarılı milletvekilleri listesinde 3'üncü sırada
12.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:07

Bir araştırma şirketinin yaptığı "27. Dönem Milletvekillerinin Performans Ölçümü" araştırmasına göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Doğu Anadolu'da en başarılı milletvekilleri arasında yüzde 43.1 oranla 3'üncü sırada yer aldı.

Son iki yılın en başarılı milletvekilleri listesini yayınlayan bir araştırma şirketi, araştırmaya katılan kişilere "son 2 yılı esas aldığınızda bölgesel çalışmaları, meclis çalışmaları ve halkla iletişimine göre sizce ilinizin en başarılı milletvekili hangisidir" sorusunu yöneltti.

Her milletvekilini kendi seçmen grubunda değerlendiren çalışma tamamlandı. Çalışma kapsamında, Doğu Anadolu bölgesinde yapılan araştırma sonucuna göre MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, en başarılı milletvekili listesinde yüzde 43.1 oranla 3'üncü sırada yer aldı.

Karadağ, aldığı yüzdelik oy oranı sıralamasına göre de Türkiye genelinde son iki yılın en başarılı milletvekilleri listesinde yüzde 43.1 oranla 14'üncü sırada yer alarak dikkat çekti.

Yapılan araştırmayı değerlendiren Karadağ, kendisine güvenen ve bunu layık gören seçmenlere teşekkür ederek, azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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