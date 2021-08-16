MHP'li Bulut, Hubyar Sultan Tekkesi'ni ziyaret etti
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MHP'li Bulut, Hubyar Sultan Tekkesi'ni ziyaret etti

MHP'li Bulut, Hubyar Sultan Tekkesi'ni ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Muharrem ayı dolayısıyla Anadolu Bektaşi geleneğinin 7 Ulu Ozanı olan Kul Himmet ve Hubyar Sultan türbelerini ziyaret etti.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Muharrem ayı dolayısıyla Anadolu Bektaşi geleneğinin 7 Ulu Ozanı olan Kul Himmet ve Hubyar Sultan türbelerini ziyaret etti.

MHP heyeti, Tokat'ın Almus ilçesinde Alevi Bektaşi kültürünün önemli türbelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Bulut'a, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, İl Genel Meclis Üyesi Veli Gökyıldız, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, MHP Almus İlçe Başkanı Mehmet Arslantaş eşlik etti. Bulut, "Muharrem ayı münasebetiyle, birlik ve kardeşliğin sembolü Hubyar Sultan'ı ziyaret ettik. Bizleri karşıladılar, kucakladılar. Anadolu Bektaşilik geleneğinin güzel yürekli evlatlarıyla bir araya geldik. Dedemiz Ahmet Şahin tarafından misafir edildik" dedi. - TOKAT

MHP'li Bulut, Hubyar Sultan Tekkesi'ni ziyaret etti
MHP'li Bulut, Hubyar Sultan Tekkesi'ni ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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