MHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısını engellemeye çalıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Kayseri'de muhtarlarla bir toplantı ayarlarken, toplantıdan önce ilginç bir olay yaşandı. Kayseri'de MHP'li Pınarbaşı Belediyesi'nin Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla bulaşacağını açıkladığı saate toplantı koyduğu ortaya çıktı.

"KATILIM SAĞLAMAYAN MUHTARLARIN TALEPLERİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR"

Sözcü'nün haberine göre belediye toplantıyı kısa mesajla muhtarlara duyururken, mesajda kullanılan ifadeler dikkat çekti. Mesajda, "Belediye Başkanımız Memduh Uzunluoğlu katılımları ile O2 Aralık 2020 Çarşamba saat: 10:30'da mahalle muhtarlarımızla istişare toplantısı yapacaktır. Katılım sağlamayan muhtarlarımızın 2021 talepleri dikkate alınmayacaktır" denildi.

TEPKİLER SONRASI TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP tarafı duruma tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından ise Uzunluoğlu'nun muhtarlara yeni bir mesaj göndererek gerçekleştireceği toplantıyı iptal ettiği öğrenildi.