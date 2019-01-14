MHP'li Bay'dan CHP'li Özdemir'e Eleştirdi; "Sözlerini Ancak Çakallar Duyabilir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Seval Bay, tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'i eleştirdi. Bay, "Söylediğiniz sözleri ancak çakallar duyabilir" dedi.

CHP Kadın Kolları Aydın İl Başkanı Ayşe Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım MHP'lileri kızdırdı. "Bi karış bıyıkla ortalarda ben MHP'liyim diye gezip AKP'ye oy verenlere söyleyin o bıyıktan Cemil İpekçi'de de var" şeklinde paylaşımda bulunan CHP'li Özdemir'e cevap veren MHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Seval Bay, MHP'nin siyasette dürüst, ilkeli, milli, ahlaki duruş ve tutumun önemine yürekten inanmakta, buna arka çıkacak şekilde mücadelesini sürdürmekte olduğunu belirterek, "Bir yanda 4.Endüstri Döneminin entelektüel pazarlaması yapılırken, diğer yanda ilkel devirleri bile mumla aratan rezillikler yaşanmaktadır. Atatürk'ümüzün kıymetlerini yalana, iftiraya, dedikoduya malzeme yapmaktan zerre utanmayalar, milliyetçi, ülkücü hareketin üzerinden ahlaksızca siyaset üretme gayretine düşmüşlerdir" diye konuştu.

CHP'li Ayşe Özdemir'i isim vermeden eleştiren MHP'li Bay, "Yerel basında yer alan ve milliyetçi, ülkücü hareketin mensuplarına yönelik açıklamaları; çaresizlik, cehalet ve çağdışı kalmış siyaset anlayışının bir ürünü olarak görüyoruz. Zillet ile iştigal eden, terör seviciliğinden medet umanların, Cumhur İttifakı'nın görünen başarısı karşısında bu durumlarını şaşırmıyoruz. Başta Yüce Türk Milletinin vicdanı, 31 Mart 2019'da Aydın'ın yürekli efelerinin demokrasi tartısı ve kutlu davamızın şehitlerinin manevi huzuru sizleri bekliyor. Ülkücülerin ve Türk milletinin tüm vatandaşlarının huzur ve refahını hedef alan kararlı duruşları, cılız sesleri işitmez. Söylediğiniz sözleri ancak çakallar duyabilir. Bozkurtların kulağı Türk milletindedir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA