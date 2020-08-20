MHP'li Başkan: Müjdeli haber Karadeniz'de gaz hidrat ve doğal gazın varlığıyla ilgili olabilir
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MHP'li Başkan: Müjdeli haber Karadeniz'de gaz hidrat ve doğal gazın varlığıyla ilgili olabilir

MHP Antalya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Abdurrahman Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjdeli haberle ilgili tahmin yürüttü.

MHP'li Başkan: Müjdeli haber Karadeniz'de gaz hidrat ve doğal gazın varlığıyla ilgili olabilir
20.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:08

MHP Antalya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Abdurrahman Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjdeli haberle ilgili tahmin yürüttü. Başkan, müjdeli haberin Karadeniz'deki Tuna Havzası'nda bulunan gaz hidratların ve doğal gazın varlığıyla ilgili olabileceğini söyledi.

MHP Antalya İl Başkanlığı tarafından ilçe kongreleri gündemli basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve İl Başkanı Hilmi Durgun, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi de olan Abdurrahman Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın açıklayacağı müjdeyle ilgili konuştu. Başkan, müjdeli haberin Karadeniz'deki Tuna Havzası'nda bulunan doğal gaz ihtimalinin olabileceğini söyledi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR GAZ YATAĞI VAR'Bu konuda birçok tahminin yürütüldüğünü belirten Milletvekili Başkan, "Bundan bir ay önce gaz hidrat dediğimiz oluşumlar Karadeniz'in 150 metre altında oksijenin olmadığı yerde buz kristalleri dediğimiz gaz hidrat var. Bir metreküp gaz hidrat 164 metreküp metana karşılık gelen çok önemli bir gaz yatağı var. Bununla ilgili olarak bir ay önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza bir sunum yaptık. Tuna Havzası'nın potansiyeli, gaz hidratların ve oradaki doğal gazın varlığıyla ilgili bir toplantı yaptık. ve büyük bir ihtimalle de Tuna Havzası'nda bulundu. Doğal gaz olma ihtimali var" dedi.'ÖNEMLİ ENERJİ OYUNCUSU OLACAK'Türkiye'nin geleceğinin çok aydınlık olduğunu belirten Abdurrahman Başkan, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'in gaz hidrat oluşumu açısından çok zengin olduğunu vurguladı. Buz kristalleri arasında sıkıştırılmaz gaz hidratların doğal gaz olduğunu belirten Başkan, "O gazı sağma teknolojisi araştırılıyor. Eminim ki bu 10 yıllık bir süreci kapsayacak. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'nin önemli bir enerji oyuncusu olacağını düşünüyorum. Hem ihtiyacını gidermesi gibi hem de dünyanın birçok ülkesine de gaz satan bir ülke olacağına inanıyorum. Ülkemizin Marmara dahil olmak üzere Akdeniz'de de gaz hidrat oluşumu son derece yüksektir. Azerbaycan'daki Hazar Denizi'ndeki gibi Karadeniz'in de petrol havzası olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.'EKONOMİK BOYUTU ÇOK YÜKSEK'

Abdurrahman Başkan, "Bir piknik tüpü büyüklüğündeki bir gazın yaklaşık olarak 12 gün boyunca yandığını düşünün. Ekonomik boyutu ise çok yüksek, bir metreküpü 164 metreküp metan gazına eş değer. Sıkıştırılmış, ziplenmiş gaz diyoruz. İşte suyun içerisinden o gazı çıkarıp ve bunu sağma teknolojisi. Bununla ilgili Japonya, Güney Kore ve Çin çalışıyor. Şu an Meksika'da bununla ilgili ciddi bir mesafe alınmış durumda" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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