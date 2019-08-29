MHP Ladik İlçe Başkanlığına Selami Aktaş atandı

29.08.2019 17:44

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, Ladik İlçe Başkanlığına Selami Aktaş başkanlığında yönetim kurulu listesinin atamasını yaptı.



MHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan ilçe başkanı ve yönetim kurulu yerine Selami Aktaş başkanlığında yeni yönetim atandı. Atanma sonrasında yeni ilçe yönetimine tebliğ için Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığından Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Önder Subaş, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Samsun Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Mert Bahar, Ladik İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Selami Aktaş başkanlığındaki yeni yönetimin atama karar yazısının tebliği sonrası il başkanlığından Ladik'e giden heyet atanan ilçe başkanı ve yönetimi ile tanışarak hayırlı olsun dilekleri iletildi. Heyet daha sonra Ladik Ülkü Ocaklarını ziyaret ederek ocak yönetimine ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.



Atamaya ilişkin olarak bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığı olarak Milliyetçi Hareket Partisinin 2023 vizyonu doğrultusunda bize düşen görev teşkilatları en üst seviyede hazırlamaktır. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz çalışmaları Genel Merkezimize ilettik. Bu çalışmalarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Eğitim odaklı öncelikli çalışmalarımızın hedefi teşkilatlarımızı ve meclis üyelerimizin eksikliklerini gidermek olacaktır. Ocak ayında önceki il başkanının görevden alınması sonrasında Genel Başkanımızın takdirleriyle şahsıma İl Başkanlığı görevi tevdi edildi. Bu görevin tevdi edilmesi ile ilgili öncesinde bir talebim olmadığı gibi görevin tevdi edilmesi şahsımı onurlandırdı. Genel Merkezimizden gelen talimatla başlayan sürecimiz, 31 Mart yerel seçimleri arifesinde gerçekleşti. Gerek 31 Mart seçimlerinde gerek ise YSK'nın yenilenmesi kararı sonrasında İstanbul'daki 23 Haziran Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Yönetim Kurulumuz ve teşkilatlarımızla birlikte var gücümüzle çalıştık. Çalışmalarımızın sonuçlarını her iki seçimin öncesini ve sonrasındaki gelişmeleri çok detaylı olarak gerek istatistiki, gerek siyasi, gerek ise teşkilatlar bağlamında Genel Merkezimize çok detaylı şekilde ilettik" dedi.



Açıklamasının devamında ilçe başkanlıklarındaki değişimlere de vurgu yapan Karapıçak, şunları söyledi:



"Göreve gelmemiz sonrasında uyum içerisinde çalışacağımız, Samsun'u Milliyetçi Hareket Partisinin 2023 hedefleri doğrultusunda ileriye taşıyacak ve uyum içerisinde olacağımız teşkilatlarla yolumuza devam etmemiz gerektiğinden yola çıkarak; uyumlu çalışabileceğimiz teşkilatlarla yolumuza devam edeceğiz. Bu uyum kriterleri 31 Mart yerel seçimlerinin öncesindeki ve sonrasındaki teşkilatlarımızın parti disiplinine uyumlu, il başkanlığımız ile uyum ve koordineli çalışma kriterlerine uyan teşkilatlarımız ile ilgili olarak değerlendirme ve somut çalışmalarımızı Genel Merkezimizle hazırladığımız 31 Mart seçimleri sonrasındaki raporda paylaştık. Bu kriterlere uymayan, uyum sorunu olan, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde verim alamadığımız ve il başkanlığımızla uyumlu çalışamayacakları ortaya çıkmış teşkilatlar ile devam etmeyeceğimiz gibi yerlerine atanacak yeni teşkilat yönetimi ve başkanlarıyla hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz."



Ladik'e ataması yapılan yeni yönetim



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, Ladik İlçe Başkanlığına İlçe Başkanı olarak; Selami Aktaş, Yönetim Kurulu Üyesi olarak da; Mehti Çetiner, Abdurrahman Tursun, Seyfettin Kayışlı, Murat Tersakan, Dinçer Sancı, Murat Batum, Onur Çetiner, İlyas Aktaş, Aslan Abay, Ümit Durak, İmdat Demir, Hasan Çavuş, Mustafa Yıldız, Birol Tulum, Mehmet Çavuş, Kürşat Sancı, Gülami Erdoğan, Nafiz Korkut, Sadettin Özkan, Süleyman Çamur, Ali Çetinkaya atandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA