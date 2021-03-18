MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın gerçekleştirildiği Ankara Spor Salonu'nda konuştu. HDP için açılan kapatma davasına ilişkin ilk yorumunu paylaşan Bahçeli, "HDP, PKK'dır. PKK da gençlerin, çocukların, kadınların ölüm tuzağıdır. Açılmamak üzere kapatılması hukukun sesidir. HDP siyasi kısveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. Bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olduğu kurultayda, yaklaşık 1200 delege oy kullanacak. Yoklama ve açılışın ardından Divan Başkanlığı seçimiyle çalışmalarına başlayan kurultayda, Bahçeli'nin hitabının ardından partinin Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporları okunup ibraz edilecek.

Kurultaya misafir olarak katılacak siyasi parti temsilcilerinin konuşmasının ardından ise "genel başkan" ve "genel merkez organları" seçimlerine geçilecek.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Büyük Türk milleti, aziz vatandaşlarım, kurultay divanımızın değerli başkan ve üyeleri, kurultayımıza teşrif eden kıymetli misafirler, fedakar, vefakar ülküdaşlarım, sayın basın mensupları, Mart ayının 18'inde yani bugün Çanakkale ruhunun ilhamıyla şühedanın irtibarıyla, milletin iradesiyle 13. Olağan Büyük Kurultayımızı yapmanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz. Edirne'den Kars'a Mersin'den Trabzon'a kadar ülkemin her yerini, bunun yanında Ortadoğu'dan Kafkaslara Afrika'dan Balkanlara milli varlığımızın asaletini vicdanını kalbinde yaşayan kardeşlerimi selamlıyorum.

Hesap yapmayız çıkar ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz durmak ile durmayız vurmak ile çünkü biz Türk milletimiz. Vazgeçmeyiz korku ile dönmeyin tehdit ile çünkü biz Türkiye'yiz. Kazananın Türkiye olacağına candan inanıyoruz. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz, hep düşünüyoruz altında nice kefensiz yatanı. Şehit oğluyuz incitmiyoruz atamızı. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal.

"VAZGEÇMEDİK SEVDAMIZDAN"

Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Zaman oldu, şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık. Zaman oldu bir hilal uğruna, hakikat uğruna güneş gibi battık. Anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık, tutulduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk. Vazgeçmedik sevdamızdan. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik.

"DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRININ ADI ÖZGÜRLÜK DEĞİLDİR"

Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir. Devletin bölünmez bütünlüğüne saldırının adı özgürlük değildir, insanlık değil insan hakları hiç değildir. Bölücü vekillerin TBMM'ye gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız? Fakat gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor. HDP Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP beşinci kol faaliyetidir. İYİ parti melanet bir projedir. Bölücülerin Meclis'e gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakmak siyaset değildir. Neyine bakacaksınız? Fezlekelerin önünde hukuk arkasında adalet vardır. Bu yetmiyorsa sizlere önünde millet arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz.

İP'in başkanı Cumhur İttifakı için etle tırnak gibi demiş. Kendilerinin proje bazlı ittifak olduğunu açık itiraf etmiştir. Bu neyin projesidir, hazırlayanlar kimlerdir? Doğrudur, Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir. Zalimlere, terör örgütlerine, ekonomik tetikçilere karşı tek ses, tek nefes, tek bilek, tek yürekle duruş gösteren cumhurun köküdür. Cumhur İttifakı'nı arayan Pensilvanya'da, Kandil'de değil, başkent Ankara'da dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanına, AK Partili kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bizim ittifakımız, ihanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok derken, 10 milyon işsiz olduğunu söyleyerek halt etmiştir. Her muhtarlığa özel kalem müdür atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. CHP Genel Başkanı, tarlayı bilmez, traktöre binmez, çiftçimizi konuşur. Bakkala girmez, marangozu tanımaz, esnafımızı konuşur. Memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder, sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamaktan utanmaz.

"SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK"

Milletin üstünde bir güç ve mercii yoktur. Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. İstikbale Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır. Türk milleti zilleti değil zaferi, PKK-FETÖ'yü değil, Cumhur İttifakı'nı seçecektir. Kazançlı çıkan Türk Milleti olacaktır.

"TARİHİN EN ÖNEMLİ YÖNETİM REFORMU, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ OLMUŞTUR"

Türkiye, tarihinin en önemli yönetim reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başarmıştır. Parlamenter sistemdeki kafa karışıklıkları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aşılmıştır. Türk Milleti gücüne güç katmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk tipi başkanlık modelinin farklı bir isimlendirmesidir. 9 Temmuz 2018'den itibaren uygulamaya geçen Türk tipi başkanlık modeli taban tutmuştur. Bir yönetim sisteminin kökleşip olgunlaşması, sabahtan akşama olacak şey değildir. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka ve refah özlemleri ana esastır.

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ YOKTUR"

Kendimize özgü, bizi biz yapan devlet yönetimine, denge toplum hayatına sükunet ve huzur getiren Cumhurbaşkanlığı Sistemi stratejik gücümüzdür. Türk Tipi Başkanlık Sistemi'ne sahip çıkıp yaşamasına hizmet etmeliyiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi önerisini ilk gündeme getiren şu işe bakın ki terörist Demirtaş'tır. Parlamenter sisteme dönüş yoktur.

"ANKET ŞİRKETLERİ DEMOKRASİ KUNDAKÇISI VE DOLANDIRICISIDIR"

Seçim kanununda değişiklik yapılmalıdır. Milletvekili dokunulmazlığı yeniden ele alınmalıdır. Kamuoyu araştırmaları ve yayınlanması hakkında geniş değişiklikler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Bir partiyi parlatıp diğerini karalayan anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısı demokrasi dolandırıcısıdır. Kalpazanlar, çıkarcılar, çarpık zihniyetler afişe edilip ayıklanmalıdır.

"TERÖRİZM MENFUR BİR FELAKETTİR"

Şu anda dünya üzerinde 54 ayrı noktada çatışma hakimdir. Terörizm menfur bir felakettir. Türkiye, bölücü terörün kanlı eylemleri ile yıllardır mücadele halindedir. Bu mücadelede yalnız olduğumuz ortadadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kartal harekatları ile terör devleti engellenmiştir. Hükümetimizin kararlılığı, TSK'nın fedakarlığı, polislerimiz ve korucularımızın cesareti ile ihanetin damarları kesilmiştir.

"MİLLETİN YÜREĞİNE SU SERPMİŞTİR"

Terörist sevk ve hazırlık merkezi olan HDP, PKK'dır. HDP, bölücülüktür. Masumlara, gençlere, kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları kimseye iyilik sağlamayacak. CHP seçimini yapmalıdır. Sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır, karşısında mıdır? HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. Yargıtay Başsavcılığı'nın iddianamesini AYM'ye göndermesi hakkın, hukukun, adaletin sesidir. Bu gelişme milletin yüreğine sus serpmiştir.

Biz hakikatin tarafındayız. Kırmızı çizgilerimizin pembeleştiğini söyleyen çürümüş CHP Sözcüsü'ne diyorum ki senin her yerin zift gibi kararmış haberin yok. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem cesareti varsa yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekmelidir. Ey CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki Andımız'a sahip çıkacaksınız!

Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Türk dünyası, dünyadan büyüktür. Milliyetçiliğimiz hayatın ve milli arzuların gerçeğini yansıtmaktadır. Türk milliyetçiliği yükselmek için değil yükseltmek içindir. Kan değil ruh ve kültür arar. Türk milliyetçiliği özgürlükçüdür, eşitlikçidir. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayanlar aynaya baksınlar."