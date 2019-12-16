MHP Kastamonu İl Başkanlığının 1. yıl istişare toplantısı gerçekleştirildi

16.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:35

MHP Kastamonu İl Başkanlığının 1. yıl istişare toplantısında konuşan İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu'da FETÖ'cüleri bildiklerini belirterek, "Bunlar kendilerini unuttuklarımızı zannetmesinler" dedi.



MHP Kastamonu İl Başkanlığı tarafından "Kastamonu İçin Bir Olduk" sloganıyla Hüsnü Tandoğan Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 1. Yıl İstişare Toplantısında konuşan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu'ya kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. 49 bin alınan oyu 85 bin oya çıkarttıklarına dikkat çeken MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, "Milliyetçi ülkücü hareket idam sehpalarından bugün belediyede. Onun için herkes ayağını denk alacak. Bu konuda şaka yapmıyoruz. Öyle bir hareketin mensubunuz ki, çok şey söylemeye gerek yok. Nereden nereye geldiğimizi biliyorsunuz. Bu emekleri sizin için verdik. Bu emekleri Türk Milleti'nin geleceği adına verdik. Bu emekleri Kastamonu'nun geleceği için verdik" dedi.



Kastamonu'nun kayıp 5 yılı olduğunu ve ülkücülerin de yüzünün yerde olduğuna işaret eden Başkan Aydın, "Sayın Genel Başkanımıza söz verdik. Emaneti geri alacağız dedik. Şuanda Kastamonu'nun yüzde 73,8'ini bizim dava arkadaşlarımız yönetiyor. Milletimizin verdiği emanetleri, milletimizin verdiği sorumluluğu bu inançla sürdüreceğiz. 24 Haziran seçimlerinde 2 bini oyu alamazken, 1 Kasım seçimlerinde bin 800 oyu alamazken, 49 bin oy olan İl Genel Meclisi oyumuz 85 bin oldu. Bunlar sizin alın terleriniz. 7 belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü muhataplarımız, Milliyetçi Ülkücü Hareketin mensubu olanları ayırarak, onlara farklı görevler vererek, onları inciterek, onları rencide ederek, hatta ve hatta rencide ettiklerini işten çıkartarak hareket ediyorlar. Bizim belediye başkanlarımız ayırmadılar. Onun için onlara teşekkür ediyorum"diye konuştu.



Kastamonu için hayallerinin olduğunu söyleyen Yüksel Aydın, "Fakat bunları yaparken, engellerle karşılaşıyoruz. Şimdi bir grupta, Türk Devleti'nin, Türk Milleti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Milliyetçi Ülkücü Hareketin Liderinin en hassas olduğu bir konuda görüşlerimi ifade etmek istiyorum. FETÖ terör örgütüdür. Kastamonu'da FETÖ canlı. Biliyoruz her birini. Bunlar kendilerini unuttuklarımızı zannetmesinler. Hafızalarımızı tazelememiz lazım. 15 Temmuz'u asla unutmamamız lazım. Bunlar Türk Milleti'nin, Türk Devleti'nin parasıyla, savaş uçaklarıyla, tanklarla, helikopterlerle Türk Milleti'ne, Türk Devleti'ne kurşun yağdırdılar kurşun. Bunlar Türk Milleti'nin hayallerini çaldı, bunlar Türk Devleti'nin hayallerini çaldı. Bunlar İslam Birliği'ne, İslam'a, Müslümanlığa en büyük zararı verdiler. Bunu unutmadık, unutmayacağız. Onların bizim inandığımız Allah'a, onlar bizim inandığımız kitaba inanmıyorlar. Bu konudaki hassasiyetimizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kastamonu'nun geleceğini hep birlikte imar edeceklerini belirten Başkan Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda önümüze çıkan engelleri aşa aşa devam edeceğiz. Kastamonu'nun sıkıntıları var. Kastamonu'da atıl binaların olduğunu söyledik. Devletin milyarlarca yatırım yaptığı, yıllarca unutulmuş yatırımlar var. Bunları tek tek sıraladık. Dedik ki, MİEM, dedik ki; KESOB'un binası, dedik ki hastane, tıp fakültesi. Birçok konuyu arz ettik. Biz bunları ifade ettikten sonra, Kastamonu siyaseti harekete geçti. Bakın şimdi Allah'a şükür MİEM'in ihalesi yapılmak için hazır. Milli Takımlar Kamp Merkezi oluyor. 10 milyon TL aktarılmış, 16 milyon TL daha sonra. Şimdi 15 yıldır atıl duran yatırım için harekete geçildi. Bizimde katkımız olduğu için memnun oluyoruz. AK Parti'nin Milletvekillerine, İl Başkanına, kim vesile olmuşsa teşekkür ediyoruz."



Makamları parmak sallama makamlarının yeri olmadığını öğretmenin boyunlarının borcunun olduğunu belirten Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise şu cümleri kullandı: "Dün işkence gören ağabeylerimiz, cefasını çeken dava arkadaşlarımızın vebali bizlerin boynundadır. Bunları iyi hesap edip, ona göre yönetim anlayışı sergilememiz gerekiyor. Eleştirmek kolaydır, mazeret üretmek kolaydır, milliyetçi ülkücü hareketin mensubu olan gençler muhakkak ve muhakkak idealist olmalıdır. Bizim Allah rızası için memleket sevdamız vardır, bu yolda da Allah'ın izniyle şehirlerimizi, ilçelerimizi yönetmeye çalışıyoruz. Sıkıntılarımız yok mu, muhakkak var ama Kastamonu genelinde milliyetçi ülkücü hareket gönüllere dokunmuştur, gönüllere de dokunmaya bizler devam edeceğiz inşallah."



Sorunların üstesinden gelerek şehri yöneteceklerini söyleyen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da şöyle konuştu: "Biz de genel başkanımızın talimatıyla, 'önce Kastamonu halkı sonra partim ve ben' olmak üzere 7 tane belediye başkanımız var, Allah'tan korkuyor, kuldan utanıyoruz. Belediye Başkanı olduktan sonra zorluklar yaşadık ama biz bu zorlukları hiçbir zaman hiçbir yerde konuşmadık, o sorunların üstesinden gelerek Kastamonu'yu yöneteceğiz. Şuna emin olun, biz; belediye başkanları olarak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye vermeyeceğiz."



Öte yandan Başkan Yüksel Aydın, toplantının başlangıcında izlettirilen sinevizyonda bir toplantıda yaptığı konuşmasında anlattığı Ülkücü Şehit Halil Esendağ ve Selçuk Duracık'ın hayat hikayesiyle ilgili konuşmasının alıntılandığı sırada duygusal anlar yaşayarak, gözyaşlarını tutamadı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA