ANKARA (İHA) - MHP kafilesini taşıyan midibüsün devrilme anı kamerada

BARTIN - Bartın'dan Ankara'daki Bölge Toplantısı'na gitmek üzere yola çıkan MHP kafilesini taşıyan midibüsün devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

Aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve Merkez İlçe Başkanı Murat Demir'in de bulunduğu 21 yolcusu bulunan midibüs, Bartın'dan Ankara'ya hareket ettiği sırada Esenyurt mevkisinde devrildi.

Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüste bulunan yolculardan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile parti teşkilat üyesi Murat Sevinç olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 19 yaralı ise Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarına göre midibüsün seyir halindeyken kontrolü kaybederek devrildiği görülüyor. Bartın Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Kömeç ile Murat Sevilmiş elim bir trafik kazası sonucu Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Merhumlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz. Geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP il yönetimine acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.