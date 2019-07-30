MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu Açıklaması

MHP MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "PKK ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütleri ile etkili bir mücadele sürdüren kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları ardı ardına gerçekleştirilirken, dağ kadrosunun çığırtkanlıkları arasına karışan bazı sesler ve sahipleri milletimizin sabrını ziyadesiyle zorlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Osmanağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk devletinin muhatap bırakılmaya çalışıldığı durumu gözler önüne serilen konuşmalarından, Türk milletini tehdit eden terör örgütlerini ve sahiplerini hedef alan söylemlerinden, tüm bu tehdit unsurlarına karşı birlik ve bütünlük çağrısından düşmanlık çıkartan marazı ihtilafa yakalanmış kişiliklerin teker teker ortaya çıktığını belirtti.

Türk milletine ve Türk milletinin sesi olan MHP'ye alil kelimelerle kinlerini kusan isimlerin artık mide bulandırdığını aktaran Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu şahsiyetler Sayın Devlet Bahçeli Beyfendi'nin CHP'ye yönelttiği eleştirinin esasını görmezden gelmeyi tercih etmiş, Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasının Türkiye için oluşturduğu tehlikeyi itibarsızlaştırma çabası içerisine girmiş, terör örgütünü cesaretlendiren yaklaşımlar sergilemeyi kendilerine yakıştırabilmişlerdir. Türk milletinin reddettiği bu zihniyete sahip cehaletin pençesindeki bu şahısların bilmesi gereken asıl şey şudur. Ülkücü hareketin önceliği vatandır. PKK ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütleri ile etkili bir mücadele sürdüren kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları ardı ardına gerçekleştirilirken, dağ kadrosunun çığırtkanlıkları arasına karışan bazı sesler ve sahipleri milletimizin sabrını ziyadesiyle zorlamaktadır."

Osmanağaoğlu, terör örgütleriyle doğrudan ve dolaylı yoldan temas sağlayıp siyasi mecrada birbirini şarj edenleri asla görmezden gelmeyeceklerini belirtti.

Kaynak: AA