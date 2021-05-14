MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı
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MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

MHP heyeti MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın konuşması DSP heyetinin konuşmaları MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın anayasa çalışmaları ile ilgili sorulan soruyu cevaplaması ANKARA - MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı.

MHP heyeti

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın konuşması

DSP heyetinin konuşmaları

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın anayasa çalışmaları ile ilgili sorulan soruyu cevaplaması ANKARA - MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı.

MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı
MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı
MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı
MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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