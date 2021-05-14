MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı
MHP heyeti MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın konuşması DSP heyetinin konuşmaları MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın anayasa çalışmaları ile ilgili sorulan soruyu cevaplaması ANKARA - MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı.
MHP heyeti
MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın konuşması
DSP heyetinin konuşmaları
MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın anayasa çalışmaları ile ilgili sorulan soruyu cevaplaması ANKARA - MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı