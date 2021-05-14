MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı

MHP heyeti MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın konuşması DSP heyetinin konuşmaları MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın anayasa çalışmaları ile ilgili sorulan soruyu cevaplaması ANKARA - MHP ile DSP heyeti çevrim içi bayramlaştı.