MHP İl Başkanı Topçu, emeklileri dinledi

BURSA - Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, Emekliler Derneği'ni ziyaret etti.

MHP yöneticileri Tahtakale Mahallesi'nde bulunan Bursa Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. İl Başkanı Tevfik Topçu, emeklilerin meseleleriyle yakından ilgileneceğini, sıkıntıları gündeme getirmek için çalışmalar yapacağını belirtti. Topçu, "Emeklilerimizin sıkıntılarını paylaşmak üzere buradayız. İnsanlarımızın büyük bir çoğunluğunun ekonomik sıkıntısı var, ancak bu ekonomik sıkıntının en büyüğünü yaşayan emeklilerimizdir. Emeklilerimize ahde vefa duygusuyla daha fazla ilgi göstermemiz gerekiyor. Çünkü emekliler uzun yıllar ülkemize üretimde ve birçok konuda destek olmuştur. Bu ülkenin ekonomisinde, üretiminde çok ciddi katkıları olmuş insanlardır. Belli bir yaşa ulaştıkları zaman, çalışamaz hale geldiklerinde bu insanları yok saymak, yoksulluğa ve açlığa mahkum etmek, insani ve İslami değerler açısından yakışan bir durum değildir. Maalesef enflasyon rakamlarına baktığımız zaman, birinci dereceden gıda maddeleri dahil olmak üzere, 5.69'luk zam oranının çok üzerinde bir pahalılıkla karşı karşıyayız. Her şeye çok ciddi anlamda zam gelmesine rağmen, maalesef emeklilerimize verilen rakam yıllık 5.69 gibi çok kötü bir rakamdır. Müslüman bir ülkenin evlatları ve dini değerlerine bağlı insanlar olarak emeklilerimize sahip çıkmamız gerekmektedir" dedi.

Bankalar tepki

Bankalara da tepki gösteren Topçu, "Bazı bankaların, emeklilerimizin borçlarına karşılık muvafakatname adı altında belge imzalatarak maaşlarına el koyduklarını öğrenmiş olduk. Bu çok üzüntü verici bir durumdur. Bu konuda bankaların daha hassas olması gerekmektedir. Bir insanı muvafakatname imzalasa dahi açlığa mahküm etmek hiçbir vicdani ölçüyle bağdaştırılamaz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak emeklilerimizin meselelerini kamuoyunun gündemine taşıyacağız" diye konuştu.