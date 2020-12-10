MHP İl Başkanı Kılıç: "Hainlerle Türkeş bir arada anılamaz, ananında dilini keser atarız"

KIRŞEHİR (İHA) – MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, CHP'nin Muharrem Ertaş'ı anma etkinliklerinin ardından düzenlediği basın açıklamasındaki iddialara basın toplantısı ile cevap verdi.

İl Başkanı Kılıç, CHP'nin düzenlediği basın toplantısı ile MHP'nin kurucusu ve dava arkadaşlarına dil uzatarak Muharrem Ertaş anma etkinliklerini MHP yapmış gibi bir tavır içerisinde olduklarını belirtti. Kılıç, "Yasalara göre yargılanıp idama mahkum olmuş ve infazları yapılmış teröristlerin masumiyetine yer verilirken 27 Mayıs 1960 ihtilalinin kudretli Albay'ı Alpaslan Türkeş, 12 Eylül 1980 ihtilalinin emri ile görev yapan katil ihtilalin savcısı Nurettin Soyer ve mahkemsi tarafından idam edilmiş Mustafa Pehlivanoğlu, Alaaddin Çakıcı isimlerine de yer vererek sapla saman karıştırılmıştır"dedi.

"O zanlar üzerinden siyaset yapılamaz"

Muharem Ertaş'ı anma etkinlikleri üzerinden siyaset yapılamayacağını belirten İl Başkanı Kılıç, "Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun neyi, nasıl, niçin yaptığı hiç kimseyi bağlamaz. Deniz Gezmiş'imi anacaklar PKK'lıları mı anacaklar ne bizi nede bizim gibi düşünen insanları bağlamaz ancak Kırşehir'le özdeşleşmiş halk ozanlarımız Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş üzerinde hiçbir siyasi kurum ve kuruluş siyaset yapamaz. Şayet tepki konulmasaydı. Ekran da gösterilen vatan hainleri ile ozanlarımız özdeşleşecekti." diye konuştu.

"Hiç kimse MHP'nin kurucu ve genel başkanı Türkeş'i vatan hainleri ile kıyaslayamaz"

MHP İl Başkanı MHP'nin kurucusu Alpaslan Türkeş ile vatan hainlerinin bir araya getirilemeyeceğini belirttiği açıklaması ise şöyle;

"Hiç kimse MHP'nin kurucu ve genel başkanı Türkeş'i vatan hainleri ile kıyaslayamaz. Kıyaslayanında dilini söker atarız. Ülkücü katili Nurettin Soyer'in talimatı ile idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu ile kıyaslamak CHP yönetimini terörist sevicilikten kurtaramaz. Alaaddin Çakıcı bizim dava arkadaşımızdır ve ülküdaşımızdır. Bu açıklama ihtiyaç sahiplerine kapak olarak açıklanmıştır. Bahse konu açıklamayı yapan meyhane devrimcileri bizim Türk Milliyetçiliğimizi ve Ülkücülüğümüzü sorgulama haddine sahip değdir. Herkes haddini bilsin."

CHP İl Başkanı Baran Genç ise düzenlediği basın toplantısında;

"Deniz Gezmiş'e "devletin astığı terörist" diyebilenler asılarak idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'na terörist diyebiliyor mu acaba. Son günlerde hapisten çıkması için özel yasa çıkarılan mafya babasının Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı tehdit mektubuna ağzını açamayan bu klavye milliyetçileri, askerimizin başına çuval geçirilirken neredeydiler. Adnan Menderes'i asan 1960 askeri darbesinin bildirisini okuyan Albay Alparslan Türkeş terörist miydi?" diye sormuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı