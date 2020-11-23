MHP İl Başkanı Gökay'dan CHP il Başkanı Sarı'ya cevap

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Gökay Yüksel, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı'nın, açıklamalarına cevap verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Gökay Yüksel, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı'nın, açıklamalarına cevap verdi.

MHP İl Başkanı Gökay kamuoyunu gerçekler konusunda bir kez daha bilgilendirmek ve doğruları anlatmak ihtiyacı hasıl olmuştur diyerek yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı. "Öncelikle Sayın Sarı'ya Gazi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin amblemi de olan altı Ok'un ne anlama geldiğini sormak, içeriğini tekrar okumasını, anlamasını, özümsemesini ve icra etmesini salık vermek isteriz. Tabi bunu yapabilmek için, her hatalarında yaptıkları gibi Aziz Atatürk'ün arkasına saklanmaktan, kendilerini böyle aklamaya çalışmaktan vazgeçip yaptıklarının ya da yapmadıklarının sorumluluğunu almaları gerektiğini de kendilerine hatırlatmak isteriz. Sarı'ya sormak istiyoruz - bu soruları hiyerarşik sıraya göre yukarıdan aşağıya soralım ki Atatürk'ün partisi olarak lanse etmeye çalıştıkları partinin, özünden nasıl uzaklaştırıldığı ve hangi zihniyet tarafından çevrelendiğini de ortaya koyabilelim; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesindeki şerhleri kaldıracağız" ifadesini kullandıktan sonra kendisine en azından teessüflerinizi ilettiniz mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'nın tescilli ajanı TR 705'in varlığından haberdar olarak parti yönetiminde yer verdiğinde de, altı okta yer alan Devletçilik ve Milliyetçilik ilkeleri gereği Türk Devletinin ve Türk Milletinin menfaatlerini gözetip bu duruma itiraz etmiş miydiniz? Aynı TR 705, "insan hakları" mavalları kapsamında terör ve teröristi överken Cumhuriyet'e kafa tutan bu melun terör örgütünü sahiplenmesinden ötürü kendisini eleştirip altı okun Cumhuriyetçilik ilkesini en azından savunur görünüp ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak adına siyaseten gereğini yapmış mıydınız? Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'un CHP'li İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu terörist cenazelerinde fink atıp terör seviciliği yaparken, toplumu ayrıştıran demeçler verirken Halkçılık ilkesi gereği mi susma ihtiyacı hissettiniz? Hadi bırakın uzakları da CHP İl Başkanı olduğunuz şehrin en büyük ilçesi olan Karesi'de yönetiminiz altındaki İlçe Başkanınız Dilek Yalçın, Savcı katili teröristleri alenen överken, halkı kine teşvik edip açık bir şekilde bölücülük yaparken ses dahi çıkartamadan köşesine saklanmış bir il başkanı olarak, tarihi yapan ve tarihi yazan Kurucu Önder Gazi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü mü rehber edindiğinizi söyleyeceksiniz? Türk Milleti boş laf kalabalığı ile bu günlere gelmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'de köşesinde oturup suya sabuna dokunmadan gemi yürütmeye çalışanlar tarafından kurulmadı. Sizler belki bilmezsiniz ancak bizler, onurlu Türk Milliyetçileri, sizlere gerçek Türk tarihini, gerçek Türk Devletini ve gerçek Atatürk'ü anlatmaktan ve onları yaşatmaktan bir an olsun ayrılmayacağız. Dünyanın en büyük mafya organizasyonunun adı olan Terörizm ile kucak kucağa oturarak, o mafyatik yapılanmaya sahiplik eden Amerika'dan ajanlar devşirerek yönetimlerinizde yer vereceksiniz, terör ve teröristi sevenlerle koyun koyuna yatacaksınız ve buna karşı mücadele edenlere dil uzatıp karşılık alınca da biz mağduruz diyeceksiniz. Bu tarz boş siyasi hamleler, Türk Milleti nezdinde muhakkak ki kendisine bir yer bulamayacaktır" dedi.

Bakan Gökay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. "Sonuç olarak, siyasette mağdur olmuş görüntüsüyle yol almak değil, yolunuz gerçekten Atatürk'ün yolu ise çalışarak, çalışarak ve daha çok çalışarak ilerleme kaydedebileceğinizi bilmenizi isteriz. Kendi özünden, kültüründen, devletinden, milletinden kopanların da Türk Milletinin dertlerine derman olamayacağını tekrar hatırlatmak isteriz. Sırça köşklerinizden ayrılıp Milletin arasına karışarak, dertlerini dinleyerek, çözüm üreterek siyaset yapacağınız günleri de görmeyi temenni ediyoruz Sayın Sarı. Sözlerimi, bugünleri görerek bizlere gerekli mesajı en net şekilde veren Gazi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Falih Rıfkı Atay'ın Babanız Atatürk isimli kitabının 57. Sayfasında yer verilen bir hatırası ile bitirmek istiyorum. Atatürk'ün Partisi kavramı arkasına saklananlara güzel bir cevap niteliğindedir: "CHP Genel Sekreteri Recep Peker CHP ile ilgili bir vesikayı Atatürk'e imzalatmaya getirdiğinde; Atatürk vesikanın üzerine 'partim' sözünü yazar. Peker 'Paşam niçin CHP yazmıyorsunuz?' diye sorar. Atatürk'te "ne bileyim sonuna kadar CHP'nin benim partim olarak kalacağını?' diye yanıt verir." İçinde yaşadığımız günlere baktıkça Gök Gözlü Bozkurt'un öngörüsüne bir kez daha hayran olmamak elde değil. Takdir Yüce Türk Milletinindir" açıklamasını yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı