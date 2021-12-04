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MHP heyetinden Söke'ye ziyaret

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
MHP heyetinden Söke'ye ziyaret

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ile beraberindekiler "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Aydın'ın Söke ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AYDIN (AA) - MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ile beraberindekiler "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Aydın'ın Söke ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Osmanağaoğlu'nun yanı sıra aralarında Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sadef'in de bulunduğu heyet Söke Ticaret Odası'ndaki temaslarının ardından MHP Söke İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Osmanağaoğlu, MHP'nin Türk Milleti'nden aldığı güçle her zaman göreve hazır olduğunu söyledi.

Söke'de 25 yeni üyeye rozet takma törenini gerçekleştirdiklerini aktaran Osmanağaoğlu, şöyle kounuştu:

"Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki belediye başkanı olmadan, bakan ve milletvekili olmadan önce insan olmak, adam olmak, adam gibi adam olmak lazımdır. Bu vesileyle aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra rozet taktığımız arkadaşlarla yolumuza devam ederek Söke'de MHP'yi ileriye taşıyacağız."

MHP heyetinden Söke'ye ziyaret

MHP heyetinden Söke'ye ziyaret

MHP heyetinden Söke'ye ziyaret

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AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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