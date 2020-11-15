MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin Şırnak kongresinde konuştu Açıklaması
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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin Şırnak kongresinde konuştu Açıklaması

15.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:59
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin Şırnak kongresinde konuştu Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Son iki yıla baktığımızda Türkiye, çok daha güçlü bir ülke haline gelmiştir.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Son iki yıla baktığımızda Türkiye, çok daha güçlü bir ülke haline gelmiştir. İnşallah önümüzdeki yıllarda da 2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle Türkiye aziz milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde dünyanın süper ülkesi olacaktır." dedi.

Akçay, partisinin, spor salonunda düzenlenen Şırnak İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Şırnak'ın verdiği oylarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni onayladığını, 31 Mart'ta da adeta destan yazarak yüzde 62'lik rekor oyla Cumhur İttifakı'na destek verdiğini hatırlattı.

Şırnak'ta her hafta ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütüne karşı "Artık yeter" diyerek yürüyüş düzenleyen kadınlarla gurur duyduklarını ifade eden Akçay, tarihi ve doğal güzellikleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Şırnak'ın terör saldırıları nedeniyle yıllardır hak ettiği yatırımları alamadığını belirtti.

"Şırnak bir huzur ve refah beldesi olacaktır"

"Cumhur İttifakı'nın terörle mücadeledeki kararlı azmi ve Şırnaklı kardeşlerimizin teröre karşı dik duruşu sayesinde Şırnak artık huzura kavuşmuştur. Allah'ın izniyle bundan sonra yatırımlar daha da artacak, Şırnak bir huzur ve refah beldesi olacaktır." diyen Akçay, buna inandıklarını vurguladı.

Akçay, "Cumhur İttifakı'nın ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları sayesinde Şırnak'a eğitimden sağlığa, spordan altyapıya, tarımdan ticarete, ulaşımdan enerji ve güvenliğe kadar büyük yatırımlar yapılmaya başlandı. Bu yatırımların büyük bir kısmı da geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete sunuldu." diye konuştu.

Şırnak'ta devam eden yatırımların takipçisi olduklarına işaret eden Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"83 milyon vatandaşın hiçbirini ayırmadan tek millet, tek bayrak, tek devlet diyen MHP görüşleri ve teşhisleri isabetli, öngörüleri doğru çıkan bir parti. MHP ilkeli, sorumlu, sorun çözen, çözüm üreten, dünya ve Türkiye meselelere hakim bir partidir. MHP, milli bekamıza yönelik tehdit ve tehlikelere karşı sarsılmaz bir kaledir. MHP, milletimizin birliği ve dirliği için sağduyunun temsilcisidir. Bu anlayışla MHP, AK Parti ile bundan 4 yıl önce Cumhur İttifakı'nı gerçekleştirmiştir."

"Türkiye çok daha güçlü bir ülke haline gelmiştir"

Akçay, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı bir sistem ittifakıdır. Değerler zeminine dayalı, ilkeli, tutarlı, şeffaf, dürüst, kalıcı ve kurucu bir ittifaktır. Onun için Cumhur İttifakı'na aynı zamanda yapım ittifakı diyoruz. Diğer ittifak kuran, hatta ittifaklarını bile açıklamaktan utanan, sıkılan partileri biliyorsunuz. Onlar da yıkım ittifakı. Aradaki fark budur." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle seçim sonrası hükümet kurma tartışmalarının, siyasi krizlerin, demokrasiyi tıkayan girişimlerin tarihe karıştığını dile getiren Akçay, şöyle konuştu:

"24 Haziran 2018 seçimleriyle yönetimde istikrar ve temsilde adalet gerçekleşmiştir. İki yılın muhasebesini yaptığımızda planlı, programlı bir şekilde meselelerin hal yoluna koyulduğunu görüyoruz. Son iki yıla baktığımızda Türkiye, çok daha güçlü bir ülke haline gelmiştir. İnşallah önümüzdeki yıllarda da 2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle Türkiye aziz milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde dünyanın süper ülkesi olacaktır."

Akçay'ın divan başkanlığını yaptığı, tek listeyle yapılan seçimde, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar yeniden seçildi.

Kongreye, MHP MYK üyesi Necmi Yıldırım, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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