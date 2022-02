MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Muğla'da konuştu

MUĞLA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Cumhur İttifakı'nın yedi düvel bir araya gelse yıkılmayacağını söyledi.

Yılık, Menteşe ilçesindeki Öğretmenevi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında, Muğla'nın dün olduğu gibi bugün de milleti ve memleketi için her türlü mücadeleyi, ülkenin kalkınması için turizmden tarıma, sanayiden ticarete her türlü katkıyı veren şehirlerin başında geldiğini vurguladı.

Her türlü cefa çekilerek, mücadele verilerek, gerektiğinde uçaklara, toplara karşı süngüyle karşı koyularak kurtarılan bu toprakların, kurulan bu Cumhuriyet'in, Allah'ın izniyle ebet müddet Türk milletinin olacağını belirten Yılık, "Yüreğiniz HDP ile birlikte görünmeye yetmiyorsa ne diye zillete ortak olmaktasınız? Sizin akıl hocanız HDP, aklınızda bölücülük, fikrinizde ihanet, zikrinizde de yalan dolan vardır. Daha oturma sırasını belirlemede aciz olan bu zihniyetten ülkeyi yönetmelerini beklemek de hayaldir." dedi.

Yılık, milletin yıllardır istikrarsız yönetimlerden çektiğini bilen Cumhur İttifakı'nın, istikrar ve güçlü bir yürütme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yürürlüğe koyduğunu, ülke ve milletin menfaati için gereken hızlı karar alma mekanizmasını harekete geçirdiğini dile getirdi.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Yılık, şunları kaydetti:

"Çektiği videolarla sempati kazanma çabaları da senaryosu kötü yazılmış, oyuncuları yeteneksiz bir film gibi sınıfta kalmaya mahkumdur. Yine aday olmak için kendi sorumluluk alanı olan İstanbul hariç her yerde gezen, ülke sınırları içinde kendine yüz verilmeyince yurt dışına açılan, buradaki bölücüler ve Türk düşmanlarıyla istişareyi bitirdikten sonra yurt dışındaki Türk ve Türkiye düşmanlarıyla istişareye giden İmamoğlu'nun, daha İstanbul'un sorunlarıyla baş edemezken, ülkeyi yönetmeye talip olması da gerçekten trajikomik bir durumdur. Olmayan makama talip olan, daldan dala konmayı adet haline getirmiş bir hanımefendi ve yine türbe taşıma tecrübesiyle stratejik derinliğin dibini boylayan Serok Ahmet de adaylık konusunda belirleyici olmak için alttan alta kulis yapmaya devam etmektedir. Görüldüğü üzere bunların alayı farklı bir hava, hepsi değişik bir kafa ama sonucunda boşa bir çabadır. Cumhur İttifakı, millet nezdinde o kadar güçlüdür ki yedi düvel bir araya gelse yıkılmaz, arasına nifak almaz."

Yılık, Türk milletinin ve Türk devletinin ne kadar güçlü olursa bölgesinde ve dünyada o kadar çok söz sahibi olacağına dikkati çekti.

"Elimizi her daim taşın altına koymaktan kaçınmayacağız"

Cumhur İttifakı'nın bu hedefe hiç sapmadan yürüyeceğinin altını çizen Yılık, şöyle devam etti:

"Bugün Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve son olarak Ukrayna'da gördüğümüz üzere, güçlü bir devlet olursa ancak güçlü millet, lider ülke olmak mümkündür. Devletlerin istikrarsız bir yönetime ve sürekli dış müdahaleye maruz kalmalarının yegane sebebi budur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti her daim güçlü her daim söz sahibi olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için var gücüyle çalışacak olan yine Cumhur İttifakı'dır. 2023 yılında yapılacak seçimler bir dönüm noktası niteliğindedir. Allah'ımın izniyle 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletimizin teveccühünün Cumhur İttifakı yönünde olacağına inancımız tamdır. Yine bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak var gücümüzle üzerimize düşeni yerine getirecek, vatan, millet, bayrak için elimizi her daim taşın altına koymaktan kaçınmayacağız."

MHP MYK üyesi ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı ise Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi bölgesinde söz sahibi bir devlet haline getirmeye çalıştığını söyledi.