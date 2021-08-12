MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "MHP, afetzedelerin yanındadır"
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "MHP, afetzedelerin yanındadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: 'MHP, afetzedelerin yanındadır'
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, afetzedelerin yanında olduklarını belirterek, "İnsanlarımızın dertlerini bölgesinde görüp neler yapılabilirse onları yapmaya çalışacağız." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, afetzedelerin yanında olduklarını belirterek, "İnsanlarımızın dertlerini bölgesinde görüp neler yapılabilirse onları yapmaya çalışacağız." dedi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MYK Üyeleri Murat Kotra, Davut Haskırış ve Yüksel Aydın ile sel felaketinin yaşandığı Karabük'e gelen Yıldırım, Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, gazetecilere, MHP Genel Merkezi tarafından oluşturulan heyetin selden etkilenen illeri ziyaret ederek incelemelerde bulunacağını anlattı.

Heyetin başında kendisinin olduğunu aktaran Yıldırım, ziyaretlere ilk olarak Karabük'ten başladıklarını söyledi.

Yıldırım, buradan Bartın'a geçeceklerini belirterek, "Oradaki selzedelerle görüşeceğiz. Kastamonu'da hasarın büyük olduğunu biliyoruz. İki günümüzü Kastamonu'ya ayırdık. Kastamonu'dan Sinop'a, oradan da Samsun'un Terme ilçesine geçeceğiz. Bölgeyi tarıyoruz. MHP, afetzedelerin yanındadır. İnsanlarımızın dertlerini bölgesinde görüp neler yapılabilirse onları yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: 'MHP, afetzedelerin yanındadır'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: 'MHP, afetzedelerin yanındadır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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