MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Malatya'da ziyaretler gerçekleştirdi

MALATYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Malatya'nın Darende ilçesinde temaslarda bulundu.

Yıldırım, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve beraberindeki partililerle ilk olarak Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan ile görüştü.

Yıldırım, daha sonra Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret ederek, namaz kılıp dua etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Yıldırım, Darende denilince akıllara ilk olarak Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) ve Hulusi Efendi Hazretlerinin geldiğini söyledi.

Uzun bir aradan sonra tekrar ilçede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, "Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Hazretleri, Anadolu'nun bozulmaması ve geleceğimizin çok daha güçlü şekillenmesi için bizlere rehberlik eden manevi kaynaklarımız. Herkesin bunun farkında olup kıymet bilmesi lazım." dedi.

Külliyenin zarif bir şekilde yapıldığını ve çok güzel korunduğunu aktaran Yıldırım, imar ve ihyasını yürüten Es-Seyid Osman Hulusi Efendi Vakfına teşekkür etti.

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