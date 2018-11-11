MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Karalama ile Kötüleme ile Siyasi Kampanya Olmaz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, belediye başkan aday adaylarına tavsiyelerde bulunarak, "Karalama ile kötüleme ile siyasi kampanya olmaz. Alanı karış karış, kapı kapı gezmemiz gerekir. Bir kişiye belki üç kere, beş kere gideceğiz" dedi.

MHP Tokat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın katılımı ile bir otelde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan açılış konuşmasını yaptı. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MYK üyesi Volkan Dudu, MYK Üyesi Özgür Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda kürsüye gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi. MHP'nin bir köprünün kilit taşı olduğunu ifade eden Yıldırım, "MHP bu ülkenin geleceğidir. MHP bu ülkenin birliğini, beraberliğini, güvenliğini ve geleceğini hep ön plana almıştır bütün suçlamalara, saldırılara, yanlış anlamalara rağmen. Cumhur İttifakı devam etmektedir. Cumhur İttifakı ile ilgili attığımız imzanın arkasında duruyoruz. Ama zaman zaman yanlış anlaşılan, tam anlaşılamayan bazen yanlış argümanlar kullanılmaktadır. Efendim geçenlerde gördük 'Türkçülük ırkçılık' denildi. Sayın genel başkanımız dedi ki; 'Türkçülük ırkçılık değildir', bunu yanlış biliyorsunuz. Niye? Çünkü biz hiç ırkçı olmadık" dedi.

Yaklaşan yerel seçimler sürecinde belediye başkan aday adaylarına da tavsiyelerde bulunan Yıldırım, "Sakın ola ki hiçbir aday adayı olan arkadaşımız diğer aday adayı olan arkadaşımızla ilgili menfi bir şey söylemesin. Yarın söylediğimiz önünüze gelir. Kim getirir, rakibiniz getirir. Arkadaşınıza kötü bir şey söylersiniz o aday olduğu zaman da rakipleriniz gelir derki sizin arkadaşınız böyle söyledi. Onun içindir ki kimseye kötü bir şey söylemeyin. Rakibinize de söylemeyin. Belediye başkan adaylarına tavsiyemiz; 'Ben bu belediye başkanlığını hepinizden iyi yaparım.' Bu kadar. 'Herkes iyi yapar ama ben çok iyi yaparım.' Karalama ile kötüleme ile siyasi kampanya olmaz. Alanı karış karış, kapı kapı gezmemiz gerekir. Bir kişiye belki üç kere, beş kere gideceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Divan Toplantısı partililerin sorularının yanıtlanması ile sona erdi. - TOKAT