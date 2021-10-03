MHP Erzincan İl Başkanı Aksu: 'Camiler aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız güzel ahlakın işlendiği dini ve milli kültür ocaklarımızdır' - Haberler
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MHP Erzincan İl Başkanı Aksu: "Camiler aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız güzel ahlakın işlendiği dini ve milli kültür ocaklarımızdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
MHP Erzincan İl Başkanı Aksu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle mesaj yayımlayarak, "Camiler aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız güzel ahlakın işlendiği dini ve milli kültür ocaklarımızdır" dedi.

ERZİNCAN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle mesaj yayımlayarak, "Camiler aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız güzel ahlakın işlendiği dini ve milli kültür ocaklarımızdır" dedi.

MHP Erzincan İl Başkanı Aksu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası ülkemiz, milletimiz ve tüm din görevlilerimiz için hayırlı, başarılı hizmetlere vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Camiler aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı güçlendirdiğimiz, vatan sevgisinin milli bütünlüğün telkin edildiği, şehitlik gazilik ruhunun beslendiği, çalışma azminin, güzel ahlakın işlendiği dini ve milli kültür ocaklarımızdır. Camiler aynı zamanda birbirimize merhamet etmeyi, acıları paylaşmayı, kimsesiz, yoksul dul ve yetimlere yardım etme duygularını kazandığımız mabetlerdir. Ülkemizin en ücra köşesinden büyük şehirlere kadar hizmet veren din görevlilerimiz, aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlaşışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, toplum hayatında önemli bir görev üstelenmişlerdir. Din görevlilerimiz bu görevlerini ifa ederken, toplumsal ve güncel olayları takip eden ve bunları halka aydın, ufku açık, yol gösteren bir anlayışla yapmaları da büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla son yıllarda milli-dini ve ahlaki değerlerimizdeki aşınmayı durdurma ve gidermede aydın din görevlilerimizin gayretlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu vesileyle "Camiler ve Din Görevlileri" haftasının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, cami yapan, yaptıran, yapımında emeği geçen, din hizmetindeyken rahmete kavuşanları rahmetle anıyor, yaşayanlara sağlık, sıhhat ve başarılar diliyor, saygılar sunuyorum." - ERZİNCAN

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Haber: MHP Erzincan İl Başkanı Aksu: 'Camiler aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız güzel ahlakın işlendiği dini ve milli kültür ocaklarımızdır' - Haberler
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