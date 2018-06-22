MHP'den Sivas'ta 'Cumhur İttifakı' Konseri

SİVAS'ta, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Cumhur İttifakı Konseri' kapsamında sanatçı Mustafa Yıldızdoğan hayranlarıyla buluştu.

İnönü Bulvarı, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde düzenlenen konsere MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Merkez İlçe Başkanı Metin Topçu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Rıfat Kalkan, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, MHP Sivas milletvekili adayları ve yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program da sahneye çağrılan milletvekili adayları vatandaşları selamladı. Ardından Sivas Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Konser öncesi vatandaşlara hitap eden MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, "24 Haziran seçimlerinde bu ruh ve duruşun devamı için Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a, mecliste ise 15 Temmuz sürecinde dik duruşu ile milletimizin gönlünde taht kuran bilge liderimize desteklerinizi bekliyoruz. Vereceğiniz her oy haçlı artıklarına, şer odaklarına FETÖ hainlerine birer cevap olacaktır. Cumhur İttifakı bin yıllık kardeşliğin teminatıdır" dedi. Konuşmanın ardından sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahneye çıktı. Yıldızdoğan seslendirdiği parçalarla vatandaşları coşturdu.

- Sivas