MHP'den Manavgat'a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan desteği
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MHP'den Manavgat'a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan desteği

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | Güncel

MHP'den Manavgat'a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan desteği MHP yönetimi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören vatandaşlara toplam 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan dağıtımı yaptı.

MHP'den Manavgat'a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan desteği

ANTALYA - MHP yönetimi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören vatandaşlara toplam 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan dağıtımı yaptı.

MHP il, ilçe teşkilatları ve belediyeleri tarafından zarar gören vatandaşlara 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı kampanyasının üçüncü etabı Çeltikçi İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren orman yangınında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kaybedenlerin yaralarını sarmak amacıyla harekete geçen MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başlattığı yardım kampanyasının son etabında toplanan hayvanları dağıttı. Manavgat'ta orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara yönelik hayvan dağıtımı kampanyasının 3. etabında hayvanları yanan vatandaşlara 3 etapta toplam 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Törene; MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, MHP İl Başkanı Hilmi Durgun, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP ve Ülkü Ocakları Manavgat İlçe Yönetimi ile yangından zarar gören vatandaşlar katıldı.

Üçüncü ve son etapta büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dağıtımı programında konuşan Sadi Durmaz, yangınzedelere dağıtılması için toplanan 1 milyon 395 Bin 910 TL paranın da AFAD yardım hesaplarına aktarılacağını belirterek, "Bugün 3. ve son etap hayvan dağıtımı için bir aradayız. Ülkemiz uzunca bir süredir yıkıcı sonuçları olan ciddi can ve mal kayıplarına yol açan tabi afetlere maruz kalmıştır. Buradan sel afetinde ve daha önceki afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Şuana kadar başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz canlı hayvan yardımı kampanyamızı bugün itibariyle sonlandırmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"3 etap sürdü"

Ankara Valiliği'nin izni ile açılan banka hesabında biriken toplam 1 milyon 395 bin 910 TL'nin AFAD tarafından duyurulacak hesaplara aktarılacağını dile getiren Sadi Durmaz, " 3. etap ve son etapta toplamda 988 koyun, 541 keçi, 36 düve olmak üzere bin 565 baş hayvan dağıtılmıştır. Yani toplam olarak ifade etmek gerekirse 3 etapta toplam bin 348 koyun bin 45 keçi, 107 düve olmak üzere 2 bin 500 baş canlı hayvan yangınzedelere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan hayvanlar ve bu maksatla açılmış banka hesabı birikmiş ve açılacak AFAD yardımı hesaplarına aktarılacak 1 milyon 395 bin 910 TL ile canlı hayvan alınıp dağıtılması halinde kampanyamızın hedefine tam olarak ulaştığı Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki yangınlarında telef olan tüm hayvanların karşılandığı görülecektir" dedi.

"Her şeyim yandı"

Manavgat'a bağlı Değirmenli Mahallesi'nde çıkan orman yangınında hayvanlarını ve evini kaybeden Ayşe Yıldız ise "Allah herkesten razı olsun. Yangında 4 baş hayvanım, evim, samanım, buğdayım, tavuklarım her şeyim yandı. Hiçbir şeyim kalmadı. Allah bin kere razı olsun bu büyükbaş hayvanı verenlerden" diye konuştu.

MHP'den Manavgat'a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan desteği
MHP'den Manavgat'a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan desteği
MHP'den Manavgat'a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan desteği
MHP'den Manavgat'a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan desteği
MHP'den Manavgat'a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan desteği
MHP'den Manavgat'a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan desteği
MHP'den Manavgat'a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

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