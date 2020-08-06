MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
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MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e "Eve dön" çağrısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Enginyurt, Akşener'in kazandığı MHP kongresini, mahkemeye verip kendisinin iptal ettirdiğini söyledi.

06.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:44

Fındık rekoltesiyle ilgili sözleri sonrasında MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Eve dön" çağrısına tepki gösterdi. Enginyurt, "Bu çağrıyı doğru bulmadım. O zaman ben bu kadar mücadeleyi niye yaptım. Silahlar patladı, yumruklar konuştu, hakaretler havada uçuştu" dedi. Meral Akşener'in 19 Haziran 2016'da 715 imzayla kazandığı kongreyi de kendisinin iptal ettirdiğini ifade eden Enginyurt, "Kazandığında ben mahkemeye verdim Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ben iptal ettirdim kazandıkları kongreyi. Ben iptal ettirdim; kazanmıştı. Kazandıkları kongreyi iptal ettirdik." dedi.

Cemal Enginyurt'un Hadi Özışık'ın YouTube kanalında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde;

"KAZANDIKLARI KONGREYİ İPTAL ETTİRDİK"

"Sayın Akşener'le ilgili FETÖ'cü denildi, bölücü denildi, yıkıcı denildi, siyasi ayağı araştırılsın, Yurtta Sulh Konseyi diyenler sorgulansın denildi, her şey söylendi sayın Akşener için… Hayatının 41 yılını bu davaya vermiş Cemal Enginyurt'u Tarım Bakanı'nı eleştirdi diye, fındığa sahip çıktı diye attınız evden, Meral Akşener'i eve davet ettiniz! Olmuyor. Ben olsam etmezdim ama sayın genel başkanın takdiri. Ben yorumu ülkücülere, Türk milliyetçilerine bırakıyorum.

Ben şimdi düşünüyorum. İYİ Partili arkadaşlara ben niye küfür ettim diyorum kendi kendime. İnanın çok üzülüyorum. Benim Müsavat Dervişoğlu ile Koray Aydın'la ne problemim vardı o zaman. Benim Meral Akşener'le arsa davam mı kan davam mı vardı?

Meral Akşener 19 Haziran'da kongreyi 715 imzayla kazandığında ben mahkemeye verdim Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ben iptal ettirdim kazandıkları kongreyi. Ben iptal ettirdim; kazanmıştı. Kazandıkları kongreyi iptal ettirdik."

"AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİM"

"En son Halil İbrahim Oral'la ki adamla milletvekilliği yaptık. Benim ağabeyim yaşında adamdı. Ağza alınmayacak küfürler ettim. O küfürleri ederken birileri şerefsizce Allah'a küfür ettiğimi söyledi; onları da Allah'a havale ediyorum. Allah'a küfreden namussuz şerefsizdir. Allah'a küfretmediğim halde etti diyen de namussuz şerefsizdir."

SEMİH YALÇIN'A SERT SÖZLER

"Bakın MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın… Biz yönetime adam yazarken 'şu İYİ Parti'yi paylaşmış, şu Meral Akşener'le resim paylaşmış' diye yönetime yazdığımız adamları almıyordu bir dönem. Şimdi aynı Semih Yalçın, Meral Akşener'i karşılayan, Meral Akşener'e konvoy yapan, Meral Akşener'in bayrağını asanları partiye il başkanı yapıyor, ilçe başkanı yapıyor… O zaman derdiniz neydi kardeşim? Bizi mi milletle kötü ettiniz? Bizi mi millete saldırtıp köyün delisi yaptınız bizi!

O teşkilat başkanı Semih Yalçın millete mesaj atıyor el altından. Televizyoncuları arıyor… Efendim diyor, biz onu sadece Tarım Bakanı'na söylediği laftan dolayı atmadık. Biz onu uyardık. Disiplinsiz davranışlarından dolayı attık. Semih Yalçın Allah'tan kork. Benim disiplinsiz davranışlarım arasında sana sahip çıkmak da var. Sana hakaret edilirken, sana küfredilirken hiçbir milletvekili sana sahip çıkmazken bu kardeşin sana sahip çıktı.

Benim hangi disiplinsiz davranışım oldu Semih Yalçın? Yüreğin varsa, hakikaten Türk milliyetçisi ülkücüysen çık bir televizyon kanalında anlat disiplinsiz davranışlarımı. Mesela arıyor televizyonları bu arkadaş, bilmediğiniz şeyler var. Ne var bilmediğiniz ya… Bildiğin şey varsa söyle de ondan at beni.

MHP genel merkezinde bilmediğin şeyler var diye gelene, gidene söyleniyor… Ne var? Enver Yılmaz diye eski AK Partili belediye başkanıyla ilişkim varmış, onunla ticaretim varmış. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Benim ne işim olur Enver Yılmaz'la. Enver Yılmaz beni altı defa mahkemeye verdi kendisine hakaret ettim diye.

Attınız attınız, niye iftira atıyorsunuz? Biz de mi başlayalım seninle ilgili bilgi belge toplamaya? Neler yaptığını, neler çevirdiğini bizde mi anlatalım? Neyi, nerede pazarladığını bizde mi söyleyelim? Bana haksızlığı Devlet Bahçeli değil, yanındakiler yaptı.

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim

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