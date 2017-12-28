MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu Açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, “Cumhurbaşkanımıza ayar vermeye çalışıyorlar.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, "Cumhurbaşkanımıza ayar vermeye çalışıyorlar. Türk milletini çok seviyorlar. Türk milletini Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtarmaya çalışıyorlar. MHP olarak diyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemiş olabiliriz ama Recep Tayyip Erdoğan Türk milletinin oyları ile seçilmiştir" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanlığı, MHP Nilüfer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, gündeme dair açıklamalar yaptı.
Son birkaç aydır Avrupa Birliği ülkelerinin ve ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan memnun olmadığını dile getiren Topçu, "Düne kadar beraberdiniz. Dün memnundunuz da şimdi niye değilsiniz? Bu şunu gösteriyor. Belli ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli çizgiye doğru, Devlet Bahçeli'nin tavsiyelerine uygun bir şekilde siyaset yapma noktasına geldiği için ABD'de, Avrupa Birliği ülkeleri de mutsuzdur. Cumhurbaşkanımıza ayar vermeye çalışıyorlar. Türk milletini çok seviyorlar. Türk milletini Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtarmaya çalışıyorlar. MHP olarak diyoruz ki Tayyip Erdoğan'a oy vermemiş olabiliriz ama Tayyip Erdoğan Türk milletinin oyları ile seçilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'a ayar verilecekse bu yetki ve sorumluluk sadece Türk milletinindir" diye konuştu.
MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçenlere de gönderme yapan Topçu, "Çok ayıp şeyler yaptılar. Bizim geleneklerimize uymayan şeyler oldu. Evlenirken düğün yaparız, boşanırken düğün yapan gördünüz mü? Bu arkadaşlarımız birçok ilde ve Bursa'da istifa törenleri hazırladılar. Ellerinde istifa dilekçeleri ile abartılmış rakamlarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Ocak 2017'den 1 Aralık 2017 yılına kadar muhtelif gerekçelerle 11 ay süresince tüm Bursa'da istifa sayısı 503'tür" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir partinin eksenine girmediği ve kendine has bir parti olduğuna dikkat çeken Topçu, "Bugün gelinen noktada terör ile mücadele ediliyor. Peki kim kimin yanına geldi? Devlet Bahçeli mi hükümeti destekliyor, yoksa AK Parti mi MHP'nin bu konudaki düşüncelerinin çizgisine geldi? Bizler her zaman teröristlerle müzakere değil, mücadele olabileceğini savunduk. Bugün gelinen noktada bu oluyor" ifadelerini kullandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin ilk kumpasının 2012 yılında MHP'ye yaptığını iddia eden Topçu, "Devlet Bahçeli'nin terörist elebaşı Fetullah Gülen için zamanında 'Ey Pensilvanya'daki faaliyetlerini durdur, Türkiye'ye gel yargılan. Sonra yap bu işleri' demişti. FETÖ Türkiye'deki ilk müşahhas kamuoyu önündeki operasyonunu MHP'ye yapmıştır. 2012 seçimlerinde MHP'nin yöneticilerine yapılan kumpası hatırlıyor musunuz? Eş zamanlı olarak Türk milletine de operasyon yapıldı. 15 Temmuız'da da bunun finalini yaşadık" dedi. - BURSA