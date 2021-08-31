MHP Aydın İl Başkanı Alıcık üniversite kapısını aralayan gençleri tebrik etti
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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık üniversite kapısını aralayan gençleri tebrik etti

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık üniversite kapısını aralayan gençleri tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık açıklanan YKS 2021 tercih sonuçları sonrası üniversite kapısını aralayan gençleri tebrik ederek, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni tercih ederek Aydın'a gelen gençlere de, "Sevgili gençler, cennet Aydın ilimize hoş geldiniz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık açıklanan YKS 2021 tercih sonuçları sonrası üniversite kapısını aralayan gençleri tebrik ederek, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni tercih ederek Aydın'a gelen gençlere de, "Sevgili gençler, cennet Aydın ilimize hoş geldiniz" dedi.

Sabah saatlerinde YKS 2021 tercih sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre kimi öğrenciler tercihlerine göre hayallerindeki üniversitelere adım atarken kimileri de hayallerini gelecek yıla erteledi. Açıklanan sonuçlar sonrası MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık üniversite kapısını aralayan gençleri tebrik ederek, "YKS 2021 tercih sonuçları açıklanması ile üniversiteye adım atan gençlerimizi tebrik ediyorum. İstediği yere yerleşemeyen, hayallerinin peşinde tekrar hazırlanacak gençlerimize başarılar diliyorum. Gençlerimizi yetiştiren, başta aileleri ve öğretmenlerimizi kutluyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş beyefendi ve tüm ekibine hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Adnan Menderes Üniversitemizi tercih eden gençlerimize cennet Aydın ilimize hoş geldiniz diyorum. Büyük Atatürk'ün izinde, endüstri 4.0 disiplininde, bir elinde bilim diğer elinde ahlak erdem ile güçlü Türkiyemizin teminatı gençler; Biz size inanıyor ve güveniyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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