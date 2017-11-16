MHP Anamur Teşkilatında Toplu İstifa!

Mersin'in Anamur ilçesinde çok sayıda MHP üyesi, partisinden istifa etti.

Aralarında eski İlçe Başkanı Erdal Bulut, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının da bulunduğu partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak istifa dilekçelerini yazdı.

MHP'NİN AK PARTİ İLE İTTİFAK YAPMA PLANINI ELEŞTİRDİLER

Burada basın açıklaması yapan Bulut, "MHP'nin uyguladığı politikalar ve ülkücülere ağır sözler sarf eden Ak Parti ile ittifak yapacak olması, hem parti politikamıza, hem de partimizin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş'in maneviyatına aykırıdır. Başbuğ Türkeş'in ülkü birliği yine MHP Genel Merkezi'nde baltalanmış, bize yürüyecek yol bırakmamıştır. Bugün burada bizler, üzülerek, içimiz yanarak partimizden istifa ettiğimizi bütün kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN BAŞKANI ZİYARET ETTİLER

Açıklamanın ardından grup, 11 Kasım günü istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Belediye Başkanı Mehmet Türe'yi ziyaret etti.