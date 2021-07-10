Mezopotamya Ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu
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Mezopotamya Ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Güncel

Mezopotamya Ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu Mardin'de düzenlenen törende yılın enleri ödül ile buluştu Mardin'in kültür, sanat ve turizmine dikkat çekmek isteyen organizatör Mehmet Mazlum Bozdağ ve ünlü sunucu Özlem Demir, Mardin'de ilk defa düzenledikleri "Mezopotamya Ödülleri...

Mezopotamya Ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu

Mardin'de düzenlenen törende yılın enleri ödül ile buluştu

MARDİN - Mardin'in kültür, sanat ve turizmine dikkat çekmek isteyen organizatör Mehmet Mazlum Bozdağ ve ünlü sunucu Özlem Demir, Mardin'de ilk defa düzenledikleri "Mezopotamya Ödülleri Mardin" ile ünlü sanatçılar ve iş adamları bir araya gelerek görkemli gece yaşandı.

Mardin'in kültür, sanat ve turizmine dikkat çekmek isteyen organizatör Mehmet Mazlum Bozdağ ve ünlü sunucu Özlem Demir, Mardin'de ilk defa düzenlenen "Mezopotamya Ödülleri Mardin" ile Mardin'de bir ilke imza attı. Tuğba Özay ve Şenol İpek'in sunduğu ödül törenine ünlü sanatçı Safiye Soyman, Faik Öztürk, Fatih Bulut, gibi birçok ünlü sanatçı, bölgenin öne çıkan iş insanları ile fark oluşturanların katılımıyla Raymar Hotels Mardin'de gerçekleşti. Görkemli bir şekilde gerçekleşen ödül töreninde ünlü sanatçıların şarkılarına eşlik edilirken, alkışlar eksik olmadı.

Geceyle ilgili kırmızı halıda açıklama yapan ünlü sunucu Özlem Demir, gecedeki amaçlarının hiçbir zaman ticari kaygı olmadığını kaydetti. Demir, "Mezopotamya bölgesi ve Mardin benim için çok önemli bir yerdi, Mardin sevdam yaklaşık 12 yıl öncesine dayanıyor, yıllardır burada çeşitli organizasyonların eksikliğini fark ettiğim bir bölge. Sanat ve kültürünü de biraz ön plana çıkarmak istedik, Mehmet ile ortak karar aldık, burada bir ödül gecesi düzenlemeyi hedefledik, şuanda da hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim gecedeki amacımız ticari amaç olmadı hiçbir zaman" dedi.

Organizatör Mehmet Mazlum Bozdağ ise, Mardin'de böyle organizasyon yapmanın zor olduğunu çok risk alarak Mardin'e güzel şeyler katma hedefleri olduklarını aktardı. Bozdağ, "Çok fazla ön yargı var güneydoğuda, o yargıları kırmak, güzel etkinlik yaparak bölgeye yeni soluk katmak istedik" diye konuştu.

En başarılı konut projesi ödülüne layık görülen iş insanlarından Rıdvan Aşar, Mardin'e yaptığı hizmetlerinin devam edeceğini ve kendine verilen ödüle layık gördükleri için programı düzenleyenlere teşekkür ettiğini söyledi.

En İyi çıkış yapan grup ödülüne layık görülen Zozan Sametoğlu, Mardin'de geç kalınmış bir gece olduğunu kaydederek, bütün iş insanlarının bir araya gelmesinin güzel bir gece çıkarttığını kaydetti.

Mezopotamya Ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu
Mezopotamya Ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu
Mezopotamya Ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu
Mezopotamya Ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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