Mezitli'de havada, denizde, karada 19 Mayıs coşkusu yaşandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mezitli'de havada, denizde, karada 19 Mayıs coşkusu yaşandı

MERSİN (İHA) – Mezitli ilçesinde, havada, denizde ve karada düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı.

Mezitli'de havada, denizde, karada 19 Mayıs coşkusu yaşandı
20.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:42

MERSİN (İHA) – Mezitli ilçesinde, havada, denizde ve karada düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan, Atatürk tişörtüyle korteje katılarak, Mezitlililerin bayramını kutladı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Soli Pompeiopolis Antik Limanından havalanan paramotor, tüm Mezitli'yi gezerek bayram coşkusunu ve Belediye Başkanı Tarhan'ın mesajını her yere ulaştırdı. Paramotorun şovuna Başkan Tarhan ve belediye çalışanları da Atatürk baskılı kırmızı tişörtleri ve maskeleriyle Türk Bayrağı açarak eşlik etti. Paramotor iki saati aşkın bir süre gezerek Mezirtlililerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Gençler, mesajını Akdeniz'in dalgalarıyla birlikte verdi

Mezitli Belediyesinin havada, denizde karada kutladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin ikinci bölümünde ise yelkenliler Akdeniz'in dalgaları ile birlikte Mezitlilileri selamladı. Rota Yelken Kulübü ve Sivil Savunma teknelerinin eşlik ettiği etkinlikte, Başkan Tarhan da tekneyle açılarak, bu kez Mezitlililere bayram coşkusunu denizde yaşattı. Tekneler Mezitli sahili boyunca yelkenlerini açarak görsel bir şölene imza attı.

Mezitli sokaklarında kortej

Mezitli7Deki bir başka etkinlik de düzenlenen kortej oldu. Mezitli Belediyesinin önünden başlayarak klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarının eşlik ettiği kortej boyunca Başkan Tarhan, eşi Sembol Tarhan'la birlikte klasik bir arabanın üzerinden Mezitlilileri selamladı. Vatandaşlar, balkon ve pencerelerden Atatürk posteri, Türk Bayrağı ve alkışlarla destek verirken, çalınan marş ve müziklerle coşku arttı. Yaklaşık 30 kilometre boyunca bayram coşkusunu Mezitli'nin her tarafına taşıyan kortej geçişi, Demokrasi Meydanında sona erdi.

Başkan Tarhan'ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye çalışanları ve vatandaşların katıldığı kutlamada, saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından, bir genç tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. Mezitli Kent Konseyi Çağdaş Dans Topluluğu üyeleri de zeybek oynadı. Dans gösterisinin ardından Başkan Tarhan ve törene katılan gençler birlikte deve bir bağımsızlık meşalesi yaktı.

"Gençlere güvenen Atatürk bir kez daha haklı çıktı"

Kutlamada bir konuşma yapan Başkan Tarhan, yaşanan tablonun Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu gösterdiğini vurguladı. Tarhan, "Atatürk; 'Her şeye karşın muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde, sadece vatan ve gerçek aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir' derken, sizlere güvenmekle bir kez daha haklı çıktı. Atatürk'ün hedeflediği çağdaş Türkiye'yi oluşturacak kudret, damarlarınızda akan kanda mevcuttur" dedi.

Mezitli'de bayram coşkusunu doyasıya yaşadıklarını ifade eden Tarhan, "Bu yıl bayramımızı karada, denizde, havada ayrı ayrı kutladık. İlk olarak paramotor ile Mezitli turu yapılarak bayram mesajımızı herkese gösterdik. Havada güneşi biz zapt ettik. Daha sonra Mezitli sahillerinde yelkenlilerle gençlerimiz Atatürk'ün gençliğe hitabesini haykırdı. Son olarak da cadde cadde, sokak sokak gezerek, Mezitli halkının yüreğinden coşan sevgiyle bayramımızı kutladık. Her zaman söylüyorum; Mezitli bir ailedir, herkes burada. Sizler de bu güçlü ailenin bir ferdi hissediyorsanız kendinizi çok mutlusunuz demektir. İstisnasız herkes Atatürk ve Türk Bayrağı sevgisini getirdiler bize" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı Haber
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir Haber
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
'Ak ve kara troller' çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ferzan Özpetek Yılmaz Erdoğan Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Hasan Şaş Bülent Uygun İlhan Cavcav Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Mezitli'de havada, denizde, karada 19 Mayıs coşkusu yaşandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 13:42:03. #1.14#
title