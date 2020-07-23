Mezarlıklar kurban bayramına hazır
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Mezarlıklar kurban bayramına hazır

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını artırdı.

Mezarlıklar kurban bayramına hazır
23.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:24

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını artırdı.

Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat bir ortamda yapabilmeleri için başta şehir mezarlığı olmak üzere şehrin farklı yerlerinde bulunan 12 mezarlıkta ot biçme, temizlik ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yollar düzenleniyor

Şehir Mezarlığında bayramda oluşabilecek trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla ana caddelerdeki ve ara sokaklarda çizgiler yenilendi.

Şehir Mezarlığındaki yeni defin alanlarında dolgu ve tesviye çalışmaları devam ediyor.

Otopark alanı yapılıyor

Şehir Mezarlığında cenaze namazına katılan cenaze yakınlarının araç park sıkıntısını ortadan kaldırmak için 20 bin metrekarelik otopark alanının alt yapı, dolgu ve tesviye çalışmaları tamamlandı. Alanda asfaltlama çalışmaları yapılacak.

Mezar baş taşları onarılıyor

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından, mezar baş taşı isim bilgileri silinen kabirlerin isimliklerinin onarılması ve kaidelerinin tamir edilmesi gerçekleştiriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Şahin, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerin artarak devam ettiğini ifade eden Şahin, "Daha önceden mezar baş taşlarının silinenlerinin tekrar yeniden yazılması için kursiyer arkadaşlarımız burada bir çalışma yürütüyorlar. Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan, Mezarlıklar Müdürlüğünde yapılan çalışmalara hassasiyet göstermektedir. Kurban Bayramı öncesi yol çizgileri tamamlandı. Bin araçlık otopark alanımızı düzenliyoruz. Yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mezar baş taşı isimlerini yenileyen Büyükşehir Belediyesi Hüsnü Hat kursiyerlerinden Zeynep Çavdar ise "Eğitimini aldığımız bu alanda uygulama imkanı bulmuş olduk, manevi duygular da yaşıyoruz. Vefat edenlerin yakınlarının bize bir dua etmesi yeterlidir. Bize bu imkanı sağladıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, Daire Başkanımıza ve Mezarlıklar Şube Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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