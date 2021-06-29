Mezarlığa duvar örüldü kabirler dışarda kaldı
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Mezarlığa duvar örüldü kabirler dışarda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Mezarlığa duvar örüldü kabirler dışarda kaldı Mersin'de Paşa Türbesi Mezarlığında yeni bir istinat duvarı çekilmesiyle bazı kabirlerin mezarlık dışında kalması tepki çekti Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale: "Bu mezarlar 35-40 yıl önce yapıldığı için karayolları sınırına girmiş.

Mezarlığa duvar örüldü kabirler dışarda kaldı

Mersin'de Paşa Türbesi Mezarlığında yeni bir istinat duvarı çekilmesiyle bazı kabirlerin mezarlık dışında kalması tepki çekti

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale:

"Bu mezarlar 35-40 yıl önce yapıldığı için karayolları sınırına girmiş. Büyükşehir Belediyesi de bu istinat duvarını kendi sınırına çekmek durumunda kaldığı için böyle bir durum ortaya çıktı"

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Paşa Türbesi Mezarlığında yeni bir istinat duvarı çekilince bazı kabirler mezarlık dışında kaldı. Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, "Bu mezarlar 35-40 yıl önce yapıldığı için karayolları sınırına girmiş. Büyükşehir Belediyesi de bu istinat duvarını kendi sınırına çekmek durumunda kaldığı için böyle bir durum ortaya çıktı" dedi.

İlçeye bağlı Ayaş, Kızkalesi ve Akpınar mahalleleri halkının defin için kullandığı Paşa Türbesi Mezarlığına çekilen istinat duvarı tartışma konusu oldu. Duvarın çekilmesiyle bazı kabirler mezarlık dışında kaldı.

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, Mersin Antalya D-400 karayolu ile mezarlık duvarı arasında kalan 35-40 senelik mezarların karayolları sınırına girdiğini belirterek, "Burası 3 mahallenin ortak kullandığı bir mezarlık. Bununla alakalı biz 3 muhtar Büyükşehir Belediyesine buranın istinat duvarının bakımıyla alakalı dilekçe vermiştik. Bu çalışmalar doğrultusunda bu istinat duvarı yapıldı. Burada 4 tane mezarımız karayolları sınırında kaldığı için bununla alakalı yanlış paylaşımlar yapıldı. İşin gerçeği şu, bu mezarlar 35-40 yıl önce yapıldığı için karayolları sınırına girmiş. Büyükşehir belediyesi de bu istinat duvarını kendi sınırına çekmek durumunda kaldığı için böyle bir durum ortaya çıktı" dedi.

Konuyla alakalı mezarlıklar daire başkanıyla da görüştüklerini ifade eden Kale, "Kendileri bu mezarlar ile alakalı ailelerle görüşeceklerini, ailelerin istediği doğrultuda da mezarların mezarlık içine alınacağını söylediler" şeklinde konuştu.

Mezarlık içerisinde 1220 yılında vefat eden Aktaş oğlu Sinan adlı bir Selçuklu komutanı için 1312 yılında yaptırılan kentteki ilk Türk eserlerinden Paşa Türbesi'de bulunuyor. Bölgenin sit alanı olduğu ifade edilirken, yürütülen çalışmaların ise izne tabi gerçekleştirildiği belirtildi.

Mezarlığa duvar örüldü kabirler dışarda kaldı
Mezarlığa duvar örüldü kabirler dışarda kaldı
Mezarlığa duvar örüldü kabirler dışarda kaldı
Mezarlığa duvar örüldü kabirler dışarda kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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