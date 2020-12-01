Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler

01.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:51

- Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kimliği belirsiz bir grup girdikleri mezarlıkta mezar taşlarını kırıp çeşmeleri tahrip etti.

- Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kimliği belirsiz bir grup girdikleri mezarlıkta mezar taşlarını kırıp çeşmeleri tahrip etti.

Çınar'da bulunan Mediumum mezarlığına giren kimliği belirsiz kişiler, mezar taşlarını taşlarla kırıp yerinden söktü. Zanlılar daha sonra mezarlık içinde bulunan çeşmeleri de tahrip etti. Mezarlığa gelen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlar zanlının en kısa sürede bulunup cezalandırılmasını istedi. Vatandaşlardan Selim Ektiren, bir ölünün mezarından ne istenildiğini merak ettiğini söyledi. Ektiren, "Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Bir ölünün mezarından ne istenir. Mezarlıkta eşim de bulunuyor. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Umarım en kısa sürede bulunur ve cezasını alır" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

HDP ve CHP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
HDP ve CHP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Olayı yine Kadir Şeker'e bağladı
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Olayı yine Kadir Şeker'e bağladı
Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler
Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler
Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler
Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler
Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler
Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ

İlgili Haberler

Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı
Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı
Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor
Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor
Marmaris'te toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi yapıldı
Marmaris'te toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Arınç Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beyonce Enes Batur Ajda Pekkan
Spor Falcao Okan Buruk Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 12:51:57. #1.15#
title