Meyve ve Sebzelerin Temizliğinde Gümüş Suyu Kullanılmamalı
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Meyve ve Sebzelerin Temizliğinde Gümüş Suyu Kullanılmamalı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, koronavirüsüyle mücadeleye devam ederken, meyve ve sebzelerin yıkanmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Meyve ve Sebzelerin Temizliğinde Gümüş Suyu Kullanılmamalı
23.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:48

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, koronavirüsüyle mücadeleye devam ederken, meyve ve sebzelerin yıkanmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Dışarıdan alınan meyve ve sebzelerin gümüş suyuyla yıkanabileceği söylentileri üzerine açıklama yapan Özkan, gümüş suyunun anti bakteriyel olduğunu ancak insan sağlığı için ne gibi zararlar ortaya çıkarabileceği bilinmediğinden dolayı kullanılmasının kesinlikle önerilmediğini belirtti.

Prof. Dr. Seçil Özkan, meyve ve sebzelerin gümüş suyuyla yıkanması durumunda, yenen meyve ve sebzelerle birlikte gümüş suyunun bağırsaklarımıza gideceğini ve sindirim sistemimize ne gibi etkisi olabileceği yönünde bilimsel bir çalışmanın olmadığını belirtirken, sağlığı çok daha kötü etkileyebilecek durumlarla karşılaşılabileceğinin altını çizdi.

Meyve-Sebze Temizliğinde Gümüş Suyu Sağlığı Olumsuz Etkileyebilir

Koronavirüsüyle mücadelede el, vücut hijyeninin, çevre hijyeninin ve gıda hijyeninin çok önemli olduğunu belirten Özkan, sonuçları bilinmeyen anti bakteriyel ürünlerle dezenfeksiyon işleminin yapılmasının daha kötü sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Gümüş suyunun da insan vücudu üzerinde etkisinin bilinmediğine dikkat çeken Bilim Kurulu üyesi, gümüş suyunun kullanımının kesinlikle önerilmediğini belirtti.

Koronavirüsüyle mücadele el hijyenin büyük önem taşıdığı belirtilirken sadece su ve sabun ile ellerin yıkanmasının yeterli olacağı, sebze ve meyvelerin de bol suyla yıkanmasının yeterli olacağı ifade edildi. İnsan sağlığı üzerinde etkileri bilinmeyen her türlü anti bakteriyel maddeden uzak durulması gerektiği belirtilirken, çok fazla girintili çıkıntılı meyve, sebzelerin temizliği için sirke kullanımının önerildiği ifade edildi.

Kaynak: Tamindir

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