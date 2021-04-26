Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu ekmek mücadelesi
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Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu ekmek mücadelesi

Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Hatay'a gelen mevsimlik tarım işçileri, ramazanda sıcak altında ekmeklerini kazanmaya çalışıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Hatay'a gelen mevsimlik tarım işçileri, ramazanda sıcak altında ekmeklerini kazanmaya çalışıyor.

Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinin Kuşaklı ve Bükülmez mahallelerinde çadırlarda kalan, soğan ve maydanoz toplayan işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor.

Günün erken saatinde zorlu mesailerine başlayan tarım işçileri, sıcak ve bunaltıcı nem altında günlük 50-75 lira kazanmak için ter döküyor.

Soğan toplayan işçilerden Bedir Kutlu, AA muhabirine, ailesinin rızkını kazanmak için Şanlıurfa'dan Hatay'a geldiğini söyledi.

Ramazanda sıcakta çalışmanın çok zor olduğunu ifade eden Kutlu, "Ramazana denk gelen hasat bizleri zorlasa da ailemizin geçimini sağlamak için çalışmak zorundayız." dedi.

İşçilerden Ferit Satış da Şanlıurfa'dan 6 kişilik ailesiyle soğan hasadına geldiklerini anlattı.

Hem oruç tutup hem de sıcakta çalışmanın zorluğunu dile getiren Satış, "Geçimimizi sağlamak için ailecek burada alın teri döküyoruz. Bu yıl hasadın ramazana denk gelmesi bizleri zorlasa da oruç ibadetimizi yerine getiriyoruz. Burada bizim gibi onlarca aile hem oruçlarını tutuyor hem de çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Diyarbakır'dan gelen işçi Nejat Arlı, bir ramazanı daha memleketlerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyledi.

Hatay'da 7 aydır mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığını dile getiren Arlı, sabah ezanında başlayan mesailerinin iftar saatine kadar sürdüğünü kaydetti.

Diyarbakır'dan gelen ve maydanoz toplayan Bayram Aydın ise havaların sıcak olması nedeniyle oruç tutarken zorlandıklarını ifade etti.

Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu ekmek mücadelesi
Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu ekmek mücadelesi
Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu ekmek mücadelesi
Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu ekmek mücadelesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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