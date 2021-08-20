Mevsimlik tarım işçilerine kaldıkları çadır kentte aşılandı
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Mevsimlik tarım işçilerine kaldıkları çadır kentte aşılandı

İhlas Haber Ajansı / Zuhal Zengin - Haberler | Yerel

- Mevsimlik tarım işçilerine kaldıkları çadır kentte aşılandı Şanlıurfa'dan çalışmak üzere Osmaneli'ne gelen tarım işçisi Memduh Kıraç;

- Mevsimlik tarım işçilerine kaldıkları çadır kentte aşılandı

Şanlıurfa'dan çalışmak üzere Osmaneli'ne gelen tarım işçisi Memduh Kıraç;

"Cumhurbaşkanımız sağ olsun"

BİLECİK - Bilecik'te filyasyon ekipleri mevsimlik tarım işçilerini kaldıkları çadır kentti ziyaret ederek, aşı sırası gelip sağlık ocağına gidemeyenleri aşıladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini aşılama çalışmaları hız kazandı. Yoğun sebze üretimin yapıldığı bölgede ekipler, sağlık kuruluşuna gitme imkanı olmayan emekçiler için devreye girdi, belirtilen kriterlere uyanlar aşılandı. Bu kapsamda, Osmaneli Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ koordinasyonunda Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Kamil Özdemir ve ekipleri ilçeye bağlı Hisarcık Beşevler köyünde mevsimlik tarım işçilerine kaldıkları çadır kentte Korona virüs (Covit-19) aşısı uyguladı.

"Mevsimlik tarım işçilerimizin yerlerinde aşılarının yapılmasına karar verdik"

Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Kamil Özdemir, yaklaşık 60 tarım işçisinin aşılanmadığı tespit ettiklerini anlatarak, Hisarcık Beşevler köyünde yaşana mevsimlik tarım işçilerinin hepsinin aşılanması yapıldığı söyledi.

" Salgınla mücadelede başarılı olunabilmesi için herkesin aşı olması gerekir"

Osmaneli Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ ise, aşılama için 5 kişilik gezici ekibin çalıştığını ifade ederek, "Tarım işçileri Hisarcık Beşeveler köyünde geçici çadır kentte mevsimlik tarım işçisi olarak yaşıyorlar. Sabah erkenden işlerine gidiyorlar ve akşama kadar tarlalarda çalışıyorlar. Sağlık kuruluşuna gidip aşı olma ihtimalleri çok düşük olduğu için toplumsal bağışıklık adına yerinde aşılama yapmaya çalışıyoruz. Salgınla mücadelede başarılı olunabilmesi için herkesin aşı olması gerekir" dedi.

"Cumhurbaşkanımız sağ olsun"

Şanlıurfa'dan çalışmak üzere Osmaneli'ne gelen tarım işçisi Memduh Kıraç, hastaneye gitme imkanları olmadığını dile getirerek, "ÇalıştIğımız yere gelerek Covid-19 aşısı yapan Sağlık çalışanlarına, kaymakamımıza ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğon'a teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla ve ailemle beraber aşı olduk. Bu hastalıktan inşallah kurtulacağız" diye konuştu.

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Mevsimlik tarım işçilerine kaldıkları çadır kentte aşılandı
Mevsimlik tarım işçilerine kaldıkları çadır kentte aşılandı
Mevsimlik tarım işçilerine kaldıkları çadır kentte aşılandı
Mevsimlik tarım işçilerine kaldıkları çadır kentte aşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zuhal Zengin

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