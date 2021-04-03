Mevsim bahar olunca bitkiler bakım ister

BALKONA ALIŞTIRA ALIŞTIRA ÇIKARINFEM GÜÇLÜTÜRK / Bitki uzmanı, @labofem kurucusuEvdekiler için ne yapmalı?Bahar bakımında geçen yılın baharından kalan topraktaki besinlerin sıfırlandığını unutmayın.

BALKONA ALIŞTIRA ALIŞTIRA ÇIKARIN

FEM GÜÇLÜTÜRK/ Bitki uzmanı, @labofem kurucusu

Evdekiler için ne yapmalı?

Bahar bakımında geçen yılın baharından kalan topraktaki besinlerin sıfırlandığını unutmayın. ya bir miktar taze toprak ya da dengeli sıvı besinle takviye edin.

Kaktüslerin yaprağı olmadığı için onlara özel azotu düşük besin formülleri var. Diğer sukulentler ve tropikler içinse azot, fosfor, potasyum oranı dengeli sıvı besinlerden vermeye başlayabilirsiniz.

Geceleri ısı 5 derecenin üzerine çıktıktan sonra sukulentleri, güneşe alıştıra alıştıra balkona veya bahçeye alabilirsiniz.

Yeni alırken nelere dikkat etmeli?

Tüm bitkilerin türlerinden bağımsız ihtiyaç duydukları üç etken var: Gün ışığı, topraktaki besinler ve su. Bitki alırken görüntüsüne değil evin, balkonun ve hatta bahçenin gün ışığı aldığı süreye uygun olup olmamasına, rüzgara dayanıklılığına, kuru ev ortamına ayak uydurup uyduramayacağına bakarak almak gerekiyor.

Su sarfiyatını da hesaplayarak verebileceğiniz emek ve zamanı baştan belirleyin. Çiçeği veya meyvesi yenebilenler, koku verenler, uzun süre çiçekli kalanlar, tele sarılıp komşuya çit olanlar, çabuk büyüyenler, evdeki bebeği ya da evcil hayvanı zehirlemeyecek olanlar, bütçemize uyanlar... Pek çok kategoriden kendi beklentilerinize uygun olanı seçin. Tek yıllık çiçekli bitkileri en yakın fidanlıktan rengarenk seçebilirsiniz. Yabancı, ithal türler bölgedeki dengeyi bozabileceği için tercih edilmemeli. Sadece görsel zevk için dikileceklerin az su isteyen türlerden olmasına hassasiyet göstermeli.

Fem Güçlütürk uzun yıllar marka iletişim danışmanlığı yaptıktan sonra Labofem bitki atölyesini kurdu, Muğla'ya taşındı.

VAKİT, BİR BOY BÜYÜK SAKSIYA GEÇME VAKTİDİR!

AHU TOKSÖZ, Permakültür tasarımcısı, Nadas İstanbul kurucu ortağı, @greensquarameter

SAKSI DEĞİŞİMİ

İç mekan bitkileriniz kış uykusundan uyandığında, aylar sonra yavaş yavaş hareketlenerek gelişmeye başlar. Bu, bitkilere gelişmelerinde alan vermek için ideal zamandır. Bitkileriniz saksısını doldurduysa artık bir boy büyük saksılara geçmeye hazırdır.

BİTKİLERİNİZ AÇ!

Bitkileriniz kış boyunca azalan ışık koşullarıyla daha az fotosentez yaptıkları için besin ve su tüketiminde tasarruf ediyordu. Ama son birkaç aydır beslemeleri durdu. Bitkinizin türüne uygun bir toprak karışımı seçip sıvı besinlerden faydalanabilirsiniz. Bu takviyeleri her zaman paket talimatlarında önerilenden biraz daha fazla seyreltin. Tamamen parçalanmış olması koşuluyla kompost gibi özel malzemeler de ekleyebilirsiniz.

BUDAYIN, DÜZELTİN VE İYİLEŞTİRİN

Bahar, hasarlı ve gelişimi geri kalmış yapraklardan kurtulmak için mükemmel bir fırsat sunuyor çünkü bitkileriniz aktif bir büyüme dönemine girmek üzere. Sarı, kahverengi yaprakları kesin.

BAHAR TEMİZLİĞİ

Yaprakların tozunu alın. Bu, daha iyi görünmesini sağlamanın yanı sıra tropik bitkilerde oksijen alımını kolaylaştırıp büyümesine yardımcı olur. Yaprağın alt tarafını avcunuzla destekleyin ve yüzeyi nemli yumuşak bir bezle silin.

YENİDEN KONUMLANDIRIN

İhtiyacına göre yerlerini değiştirin. Biraz daha ışık için cam önlerine veya hassas yapraklarını korumak için ısıtıcılardan uzak bir yere almanız gerekebilir.

HER BİTKİYE FARKLI REÇETE

BEGÜM ZAİMOĞLU, Peyzaj mimarı ve kentsel tasarım uzmanı, @rootatelier

Her bitkinin bakım ihtiyaçları birbirinden farklı olabiliyor. Eğer saksı değişim zamanı dışında bitki kendi yaşam alanında ve saksısında iyiyse sadece toprakta havalandırma yapılabilir. Toprak azalması varsa hazırlanan bir toprak karışımıyla üstüne ekleme yapılabilir.

Saksıya ihtiyaç duymayan bitki yetiştirme türüne kokedama deniyor. Son yıllarda oldukça popüler.

Bahçeye yeşil yapraklı, iç mekana heykelsi

Bitkinin cinsine göre seçilecek toprak karışımı reçetesi değişkenlik gösterir. Özellikle mevsim geçişlerinde tropik geniş yapraklı türlerde duşlama tekniğine gidilebilir. Yapraklara nemlendirmek için spreyleme yapılabilir.

Dış mekan için yeşil türler benim önceliğim. Yani dört mevsim yeşil yapraklı kalan bitkiler bahçede ya da iç mekanda yüksek fon bitkisi olarak kullanılabilir. Ön kısımlara daha heykelimsi bitkiler konulabilir. Örneğin çok dallı bir areka palmiyesinin önüne daha kısa yapraklara sahip bir pilea koyabilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet