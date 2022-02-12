Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli, Tekden Film imzalı, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 11 şubat 2022 tarihinde yayınlanacak Türk televizyon dizisidir. Peki, Mevlüt Bey kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Mevlüt Bey' kimdir? Kim canlandırıyor? Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ 'MEVLÜT BEY' KİMDİR?

Mevlüt Bey Peçenek boyuna bağlı bir obanın Yörük beyidir. Obasının iyiliği için uğraşır. Yardımsever, eli açık bir adamdır. Somuncu Baba'nın fırıncıdan fazlası olduğunun farkındadır.

MEVLÜT BEY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Mevlüt Bey karakterini "Sinan Albayrak" canlandırmaktadır.

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

Sinan Albayrak (d. 1973, Almanya), Türk televizyon ve sinema oyuncusu. Gazeteci, Yazar ve Aktivist Hakan Albayrak'ın kardeşidir. Mavi Marmara Gemisi ile Gazze yoluna çıkan aktivistler arasındadır.

Sinan Albayrak Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde dünyaya geldi. Babası 1960'ların başında işçi olarak Almanya'ya gelen Ziya Albayrak, annesi Gülbeyaz Albayrak'tır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim hayatına başlayıp son senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan Albayrak, Yıldız Kenter'den de ders almıştır.

Filmografi

Sinema

Yunus Emre-Aşkın Sesi (2014)...Sultan Veled

Sultan'ın Sırrı (2011)

Esrefpaşalılar (2010)....İmam

Kiralık Oda (2008)

Kilit (2008)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)...Polis Memuru

Sis ve Gece (2007) .... Mustafa

Çinliler Geliyor (2006) ....Yupi

Döngel Kârhanesi (2005) .... Rus Gangster

Herşey Çok Güzel Olacak (1998)...Tolga Baykal

Televizyon

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (2022)

Kanunsuz Topraklar (2021-2022)...Göksel Yılmaz

Sen Çal Kapımı (2021)...Kemal Özcan

İyi Günde Kötü Günde (2020)...Bülent

Kalk Gidelim (2019)...Ali Demir

Yalaza (2017-2018)… İbrahim Akartürk

Şeref Meselesi (2014-2015)...Hakan

Leyla ile Mecnun (2013)...Tom Waits (Konuk oyuncu)

Tozlu Yollar (2013)...Tayfun

Sen De Gitme (2012)...Mehmet

Parmaklıklar Ardında (2007)...Tarık

Yersiz Yurtsuz (2007)...Ishak

Beyaz Gelincik (2006)...Melih

Kadın Severse (2006)

Sessiz Gece (2005)...Serkan

Omuz Omuza (2004)...Cem

Kurtlar Vadisi (2005) Sadık

Unutma Beni (2002)...Gökhan

Nasıl Evde Kaldım (2001)

Karanlıkta Koşanlar (2001)

Şaşıfelek Çıkmazı (2000)...Rafet

Yılan Hikayesi (1999)...David

Kara Melek (1996)...Kameraman Mithat

Ferhunde Hanımlar (1993)

Geçmişin İzleri (1993)

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ KONUSU NEDİR?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

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