Mevlüt Bey kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Mevlüt Bey' kimdir? Kim canlandırıyor? Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizi karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Mevlüt Bey geliyor. Peki, Mevlüt Bey kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Mevlüt Bey' kimdir? Kim canlandırıyor? Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Mevlüt Bey karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli, Tekden Film imzalı, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 11 şubat 2022 tarihinde yayınlanacak Türk televizyon dizisidir. Peki, Mevlüt Bey kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Mevlüt Bey' kimdir? Kim canlandırıyor? Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?
Mevlüt Bey Peçenek boyuna bağlı bir obanın Yörük beyidir. Obasının iyiliği için uğraşır. Yardımsever, eli açık bir adamdır. Somuncu Baba'nın fırıncıdan fazlası olduğunun farkındadır.
Dizideki Mevlüt Bey karakterini "Sinan Albayrak" canlandırmaktadır.
Sinan Albayrak (d. 1973, Almanya), Türk televizyon ve sinema oyuncusu. Gazeteci, Yazar ve Aktivist Hakan Albayrak'ın kardeşidir. Mavi Marmara Gemisi ile Gazze yoluna çıkan aktivistler arasındadır.
Sinan Albayrak Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde dünyaya geldi. Babası 1960'ların başında işçi olarak Almanya'ya gelen Ziya Albayrak, annesi Gülbeyaz Albayrak'tır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim hayatına başlayıp son senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan Albayrak, Yıldız Kenter'den de ders almıştır.
Filmografi
Sinema
- Yunus Emre-Aşkın Sesi (2014)...Sultan Veled
- Sultan'ın Sırrı (2011)
- Esrefpaşalılar (2010)....İmam
- Kiralık Oda (2008)
- Kilit (2008)
- Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)...Polis Memuru
- Sis ve Gece (2007) .... Mustafa
- Çinliler Geliyor (2006) ....Yupi
- Döngel Kârhanesi (2005) .... Rus Gangster
- Herşey Çok Güzel Olacak (1998)...Tolga Baykal
Televizyon
- Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (2022)
- Kanunsuz Topraklar (2021-2022)...Göksel Yılmaz
- Sen Çal Kapımı (2021)...Kemal Özcan
- İyi Günde Kötü Günde (2020)...Bülent
- Kalk Gidelim (2019)...Ali Demir
- Yalaza (2017-2018)… İbrahim Akartürk
- Şeref Meselesi (2014-2015)...Hakan
- Leyla ile Mecnun (2013)...Tom Waits (Konuk oyuncu)
- Tozlu Yollar (2013)...Tayfun
- Sen De Gitme (2012)...Mehmet
- Parmaklıklar Ardında (2007)...Tarık
- Yersiz Yurtsuz (2007)...Ishak
- Beyaz Gelincik (2006)...Melih
- Kadın Severse (2006)
- Sessiz Gece (2005)...Serkan
- Omuz Omuza (2004)...Cem
- Kurtlar Vadisi (2005) Sadık
- Unutma Beni (2002)...Gökhan
- Nasıl Evde Kaldım (2001)
- Karanlıkta Koşanlar (2001)
- Şaşıfelek Çıkmazı (2000)...Rafet
- Yılan Hikayesi (1999)...David
- Kara Melek (1996)...Kameraman Mithat
- Ferhunde Hanımlar (1993)
- Geçmişin İzleri (1993)
İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.
Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.