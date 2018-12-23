Mevlana Sivas'ta Anıldı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Hz. Mevlana'nın vuslatının 745. yıl dönümü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklere Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Özel Eğitim Şube Müdürü Mehmet Darıcı, CÜ Vakfı Başkanı Mahmut İnat, CÜ Vakfı Okulları Yöneticileri, çok sayıda davetli, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Programda ilk olarak Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan resim çalışmaları sergilendi. Öğrencilerin bugüne özel olarak yaptığı resim çalışmaları ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Serginin ardından CÜ Vakfı Okulları öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliklere geçildi.

Programın açılış konuşmasını yapan CÜ Vakfı Okulları Genel Koordinatörü Metin Çağan, Mevlana Celaleddin Rumi tüm dünyanın gönül coğrafyasında kabul görmüş bir şahsiyet olduğunu söyledi. Mevlana'nın tüm insanlık için ortak bir değer olduğuna dikkat çeken Çağan, "Mevlana'yı sevmek iyiliği, güzelliği ve ahlakı sevmektir. Onun tüm insanlığa bıraktığı en büyük miras insan sevgisine ve hoşgörüsüne dayalı bir hayat anlayışını bizlere benimsetmiş olmasıdır. Mevlana'nın "Ne olursan ol, gel" mesajı bu sevgi ve hoşgörünün en büyük göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Vuslatının 745. senesinde onu hatırlamamıza vesile olan bu hafta nedeniyle görüşlerinin, yaşayışının milletimizin birlik ve beraberliğine örnek olması, sevgiye, hoşgörüye dayalı felsefesini ve öğretisini herkesin örnek alması, tüm dünyanın da kardeşlik duygularını pekiştirmesine vesile olması dileğiyle Hz. Mevlana'yı sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

Programda CÜ Vakfı Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan kısa tiyatro sahneleri canlandırılırken yine öğrencilerin hazırlamış olduğu oratoryo gösterisi büyük beğeni topladı. Ayrıca programda Yunus Emre'den eserler öğrenciler tarafından seslendirilirken çeşitli halk müziği eserleri de söylendi. Program semazenlerin gösterisi ile son buldu.

Programın sonunda konuşan Özel Eğitim Şube Müdürü Mehmet Darıcı, programında hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Günümüzde karmaşaların içerisinde Mevlana'ca dokunuşlara, duygulara, içten gelen güzel davranışlara ihtiyacımız var. Bu tür programların yaygınlaşmasını, çoğalmasını, gönlümüze dokunan, ruhumuza dokunan gelişmeler olarak hepimizin gönlünde yer etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA