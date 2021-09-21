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Mahalle halkı fark etti! Yıkılmak üzere olan metruk binada erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te mahalle halkı, yıkılmak üzere olan metruk bir binada yatan bir kişi olduğunu fark etti. Olay yerine gelen ekipler, şahsın ölmüş olduğunu belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimlik tespiti yapılacak.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yıkılmak üzere olan binada hareketsiz yatan kişi, mahalle halkını panikletti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 55-60'lı yaşlardaki şahsın nabzının atmadığını belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve kimlik tespiti yapılamayan ceset, tam tespit ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MAHALLE HALKI FARK ETTİ

Şahinbey ilçesi Etiler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar, mahallede bulunan ve yıkılmak üzere olan 3 katlı metruk bir bina içerisinde yerde yatan bir şahıs olduğunu fark etti. Olayın ardından 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede metruk bina içerisinde yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahalle halkı fark etti! Yıkılmak üzere olan metruk binada erkek cesedi bulundu

TAM TESPİT VE OTOPSİ İŞLEMİ YAPILACAK

Olayın ardından polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından üzerinden kimlik çıkmayan ve kimlik tespiti yapılamayan 55-60 yaşlarındaki ceset, tam tespit ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle halkı fark etti! Yıkılmak üzere olan metruk binada erkek cesedi bulundu

Mahalle halkı fark etti! Yıkılmak üzere olan metruk binada erkek cesedi bulundu

Mahalle halkı fark etti! Yıkılmak üzere olan metruk binada erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mahalle halkı fark etti! Yıkılmak üzere olan metruk binada erkek cesedi bulundu - Haberler
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