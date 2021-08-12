MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi
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MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi

MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Afganistan'dan gelen göç dalgasının gündem olduğu sırada MetroPOLL Araştırma Şirketi, sığınmacılarla ilgili yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette, AK Parti seçmeninin yüzde 60'ı sınırların göçmenlere tamamen kapatılmasını isterken Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin de yüzde 58,7'si aynı cevabı verdi.

Türkiye, Afganistan'da yaşanan iç çatışmaların ardından bölgeden ayrılmaya başlayan Afganların sınırlardan giriş yapmasını tartışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Afganlarla ilgili adımların ölçülüp biçildiğini ve Türkiye'nin yolgeçen hanı olmadığını ifade etmişti. Göçmen tartışması gündemdeki yerini korurken, MetroPoll Araştırma Şirketi göçmenlerle ilgili anket hazırladı.

YÜZDE 67'Sİ SINIRLARIN TAMAMEN KAPATILMASINI İSTİYOR

MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar göçmenler ile ilgili yaptıkları son araştırmada çarpıcı bir sonuca ulaştıklarını aktardı. Araştırma sonuçlarına göre toplumun göçmenler konusunda hemfikir olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada, "Sınırlar göçmenlere açılmalı mı, kapatılmalı mı" sorusu yöneltilen seçmenlerin yüzde 67'si sınırların göçmenlere tamamen kapatılması gerektiğini belirtmesi dikkat çekti. Yüzde 24'ü ise Türkiye'ye sığınmak isteyenlere kapıların açılmasından yana olduğunu belirtti.

AK PARTİ VE MHP'LİLER 'KAPATILMALI' DEDİ

Araştırmanın en dikkat çeken bölümü ise AK Partililerin yüzde 60'ının "sınırlar göçmenlere tamamen kapatılmalı" demesi oldu. MHP'lilerin ise yüzde 58,7'si de AK Parti seçmeniyle aynı yönde görüş bildirerek sınırların kapatılması gerektiği cevabını verdi. CHP'lilerin yüzde 82'si, İYİ Partililerin yüzde 85'i de sınırların göçmenlere kapatılmasından yana olduğunu dile getirdi.

İşte MetroPoll'un göçmenlerle ilgili yaptığı anketin sonuçları:

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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