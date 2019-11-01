Metrodaki görüntüye tepkiler devam ediyor! CHP'li vekilin sözleri sosyal medyada gündem oldu

01.11.2019 11:10

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından farklı farklı görüntüler sosyal medyada yayılırken metrodaki çekilen bir video ise tepkilere yol açtı. Bayram kutlamaları sırasında metroda kameraya yansıyan görüntüde, cübbeli adama özellikle kamera açısına alınıp zoom yapıldı. Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi yağdığı görüntüye ise CHP'li milletvekili Mehmet Bekaroğlu da tepki gösterdi. Bekaroğlu'nun "Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"ŞORT GİYEN KADINA YAPILAN SALDIRIDAN NE FARKI VAR?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında metroda bir kişinin cübbeli ve sarıklı bir vatandaşı çektiği görüntülere, "Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?" diyerek tepki gösterdi.

"YOBAZLARIN KÖTÜLÜKLERİ..."

Bekaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bunu yapanlar bu ülkeye ve bu millete kötülük ediyorlar; tüm inanç ve yaşam tarzı grubundaki makul insanlar bu yobazların kötülüklerini etkisiz kılacaklardır." dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Bekaroğlu'nun sözleri Twitter'da en çok konuşulan konular arasında birinci sırada yer aldı. #Şort etiketiyle Trend Topic olan sözlere beğeni yağdı.