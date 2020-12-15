Metrobüs hatları ve durakları: 2021 metrobüs çalışma saatleri

Metrobüs hatları ve durakları: 2021 metrobüs çalışma saatleri merakla araştırılıyor. Metrobüsün kaç durağı olduğunu ve çalışma saatlerinin öğrenmek isteyenler için İETT tarafından metrobüs hat ve durak bilgilerini sizler için hazırladık. Peki, hangi hatta hangi durak yer alıyor, 34, 34A, 34AS, 34BZ, 34C, 34G metrobüs hattı durak detayları...…





Metrobüs, Türkiye'nin İstanbul şehrinde toplu ulaşım hizmeti veren metrobüs sistemi. D 100 karayolunun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yoldan oluşan sistemin toplam uzunluğu 40 km'dir. Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP) - Söğütlüçeşme arasında faaliyet gösteren mevcut sistem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek şehrin Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlar. 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 duraktan oluşmaktadır. İşte Metrobüs hatları ve durakları: 2021 metrobüs saatleri

METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Metrobüsler 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermekle birlikte ancak gece 01:00 ile 05:30 saatleri arasında yarım saat ya da 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık olarak çalışmaya devam etmektedir.

Covid-19 Tedbirleri Çerçevesinde Metrobüs Çalışma Saatleri Nedir?

Covid-19 Tedbirleri Çerçevesinde İETT, sabah saat 07:00 ile 10:00 saatleri arasında, akşam ise 17:00 ile 20:00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirirken, sabah saat 06:00 ile 10:00, akşam ise 16:00 ile 20:00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

Metrobüs Öğle Saati Var mı?

Metrobüsler öğlen saatlerinde de hizmet vermeye aralıksız olarak devam etmektedir.

Metrobüs Hafta Sonu Var Mı?

Metrobüsler hafta içi olduğu gibi hafta sonu da hizmet vermeye devam ederken sefer sayılarında da azalmaya gidiyor.

Metrobüs Resmi Tatil Günleri Devam Ediyor Mu?

Metrobüsler resmi tatillerde genellikle ücretsiz olmakla beraber sefer sayılarında da azalmaya gidilerek hizmetine 7/24 devam ediyor.

Metrobüs güzergahları

Metrobüs güzergahları

Metrobüs güzergahları

METROBÜSÜN KAÇ DURAĞI VAR?

İETT tarafından metrobüs hat ve durak bilgileri İstanbullarla paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre metrobüs sefer hat bilgileri şu şekilde:

34 AVCILAR - ZİNCİRLİKUYU

Hat uzunluğu: 30 km

Sefer süresi: 120 dakika (gidiş-dönüş)

Durak sayısı: 26

34A CEVİZLİBAĞ - SÖĞÜTLÜÇEŞME

Hat uzunluğu: 22 km

Sefer süresi: 100 dakika (gidiş-dönüş)

Durak sayısı: 19

34AS AVCILAR – SÖĞÜTLÜÇEŞME

Hat uzunluğu: 42 km

Sefer süresi:170 dakika (gidiş-dönüş)

Durak sayısı: 33

34BZ BEYLİKDÜZÜ – ZİNCİRLİKUYU

Hat uzunluğu: 40 km

Sefer süresi: 154 dakika (gidiş-dönüş)

Durak sayısı: 37

34C BEYLİKDÜZÜ - CEVİZLİBAĞ

Hat uzunluğu: 29 km

Sefer süresi: 100 dakika (gidiş-dönüş)

Durak sayısı: 26

34G BEYLİKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME

(01:30 – 05:00 arası çalışır)

Hat uzunluğu: 52 km

Sefer süresi: 200 dakika (gidiş-dönüş)

İstasyon sayısı: 44

34Z ZİNCİRLİKUYU - SÖĞÜTLÜÇEŞME

Hat uzunluğu: 11,5 km

Sefer süresi: 60 dakika (gidiş-dönüş)

İstasyon sayısı: 8

Tüm Metrobüs Duraklari (44 Durak)

34 : AVCILAR - ZİNCİRLİKUYU Metrobüs Durakları (26 Durak)

34A : CEVİZLİBAĞ - SÖĞÜTLÜÇEŞME Metrobüs Duraklari (19 Durak)

34AS : AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇŞEME Metrobüs Durakları (33 Durak)

34B : BEYLİKDÜZÜ - AVCILAR Metrobüs Duraklari (12 Durak)

34BZ : BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU Metrobüs Durakları (37 Durak)

34C : BEYLİKDÜZÜ - CEVİZLİBAĞ Metrobüs Duraklari (26 Durak)

34G : BEYLİKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME Metrobüs Duraklari (44 Durak)

34T : AVCILAR -TOPKAPI Metrobüs Durakları (16 Durak)

34U : ZİNCİRLİKUYU - UZUNÇAYIR Metrobüs Duraklari (6 Durak)

34Z : ZİNCİRLİKUYU - SÖĞÜTLÜÇEŞME Metrobüs Durakları (8 Durak)

Metrobüsün toplam uzunluğu kaç km?

Metrobüs hattı toplam 44 duraktan oluşur ve İstanbul'u bir başından diğer başına yaklaşık 50 km uzunluğundadır. Metrobüs hattındaki yolcu yoğunluğu analiz edilerek hazırlanan aynı güzergah üzerinde sefer yapan farklı metrobüs hatları bulunmaktadır. Bu hatlar 34, 34A, 34AS, 34B, 34BZ, 34C, 34G, 34T, 34U ve 34Z hatlarıdır.

34G hattı gece 00:00 dan sabah 06:00'ya kadar hizmet verir ve metrobüs hattını bir baştan diğer uca kadar kat eder. Diğer hatlar ise gün içerisinde (sabah 6'dan itibaren gece 24'e kadar) yolcu yoğunluğuna göre kendi güzergahlarında ring halinde hizmet verirler.



