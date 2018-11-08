Metin Hara ve Adriana Lima, Sosyal Medya Mesajlarıyla Çok Konuşuldu

Metin Hara, bir süre önce hem işleri hem de sevgilisini görmek için ABD'ye gitti. Çift bir süre birlikte vakit geçirdi. Ancak Lima, yaklaşan Victoria's Secret defilesinin hazırlıkları için New York'a gitti, Hara da Los Angeles'ta kaldı.

"DÜŞÜK BÜTÇELİ HIZLI VE ÖFKELİ"

Hara, önceki gün Instagram sayfasında sevgilisinin minik köpeğini gezdirirken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Hara, motosikletin üzerinde çekilen bu pozuna "Fast an Furious filminin düşük bütçeli, medidatif versiyonu" notunu yazdı.

"SENİ SEVİYORUM HER ŞEYİM"

Hara'nın bu paylaşımına Adriana Lima'dan yanıt gelmekte gecikmedi. Lima, sevgilisinin paylaşımına "Bütçe iyi bir kalp, kibarlık, merhamet, empati ve en önemlisi de senin, benim hayatıma getirdiğin mutluluğu satın alamaz. Seni seviyorum her şeyim" yazdı. Metin Hara da bu mesaja "Ayrıldıktan sadece birkaç saat sonra seni özledim. Benim tapınağım" yazarak karşılık verdi.