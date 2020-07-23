Metin Gürak kimdir? Orgeneral Metin Gürak kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Metin Gürak kimdir? Orgeneral Metin Gürak kaç yaşında, nereli?

Orgeneral Metin Gürak, Kara Harp Okulunun sonrasında, Topçu Okulunu tamamladı ve Kara Havacılık Okulunu pilot olarak bitirdi. 2006 yılında Tuğgeneral rütbesine yükseldi. Peki, Metin Gürak kimdir, nereli?

Metin Gürak kimdir? Orgeneral Metin Gürak kaç yaşında, nereli?
23.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:57

Metin Gürak, Tümgeneralliğin ardından Korgeneralliğe terfi ederek 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı olarak göreve başladı. 2018 yılında ise Genelkurmay II. Başkanlığı'na atandı. İşte, Metin Gürak hayatı...

METİN GÜRAK KİMDİR?

1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1982 yılında Topçu Okulu'ndan mezun olan Metin Gürak, 1985 yılında Kara Havacılık Okulu'nu bitirerek pilot oldu. 1990 yılında Kara Harp Akademisi, 1996 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni tamamladı.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından, 2006 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilerek 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak göreve geldi. 2010 yılında Tümgeneral rütbesine terfi eden Gürak, 2015 yılında Korgeneral rütbesine terfi ettirilerek 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı olarak atandı.

Metin Gürak, Ağustos 2017'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine getirildi. 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay II. Başkanlığı görevine atandı. 10 Ocak 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Askeri Müşaviri olarak görevlendirildi.

23 Temmuz 2020 tarihinde Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe terfi ettirildi. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Zerrin Gürak ile evli ve iki çocuk sahibidir.

İlgili Haberler

Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında, nereli?
Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında, nereli?
Murat Övüç kimdir? Murat Övüç nereli, kaç yaşında?
Murat Övüç kimdir? Murat Övüç nereli, kaç yaşında?
Alpcan Çelik kimdir? Alpcan Çelik nereli, kaç yaşında?
Alpcan Çelik kimdir? Alpcan Çelik nereli, kaç yaşında?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Yaşam
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi Güncel
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
'Türkiye'ye yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'ye yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Kanıyla kendisini vuran eşinin adını yazmıştı! Saldırgan kocanın 39 yıl hapsi istendi
Kanıyla kendisini vuran eşinin adını yazmıştı! Saldırgan kocanın 39 yıl hapsi istendi
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın
Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Pınar Gültekin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Seyfi Dursunoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Metin Gürak kimdir? Orgeneral Metin Gürak kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 17:06:43. #1.15#
title