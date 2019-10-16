Metin Feyzioğlu, Ağrı Belediye Başkanı Sayan'ı ziyaret etti

16.10.2019 14:52

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sayan, TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Sayan, Ağrı'ya yapacağı yatırımları anlatıp Başkan Feyzioğlu'nun Ağrı Barolar Birliği için taleplerini dinleyerek memnuniyetle yardımcı olacağını söyledi.



Ziyaret esnasında bir avukatın dini ve resmi nikah merasimine katılıp resmi nikahını kıyan Belediye Başkanı Savcı Sayan ve şahitlik eden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu çifte mutluluklar diledi.



TBB Başkanı Feyzioğlu'na Belediye ziyaretinde, TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Şakir Uzun, Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan ve Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın eşlik etti. Belediye Meclis üyeleri de ziyarette hazır bulundu.



Ziyaret sonunda taraflar karşılıklı olarak plaket takdiminde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA