Metin Erksan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sevmek Zamanı yönetmeni Metin Erksan imzalı filmler ve ödülleri...

Berlin Film Festivali'nden En İyi Film ödüllü bir yönetmen olan Metin Erksan hakkında Metin Erksan kimdir? Metin Erksan kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yerini almakta. 1964 tarihli Susuz Yaz filmiyle ödülü alan Metin Erksan hayatı ve biyografisine dair detayları sizler için derledik...

Metin Erksan kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini yaptığı pek çok film olan Metin Erksan sinema dünyasının önemli isimleri arasında yer alıyor. Peki, Metin Erksan kimdir? Metin Erksan kaç yaşında, nereli?

METİN ERKSAN KİMDİR?

Metin Erksan, (1 Ocak 1929, Çanakkale - 4 Ağustos 2012, İstanbul), Türk film yönetmeni, senarist, öğretim görevlisi, Onursal Profesör.

Pertevniyal Lisesinde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. 1947'den başlayarak çeşitli dergi ve gazetelerde sinema yazıları yazdı. Üniversite yıllarında sinemayla ilgilenen Erksan, 1950'de Atlas Film için Yusuf Ziya Ortaç'ın Binnaz adlı oyununu sinemaya uyarlayarak sektöre adım attı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden 1952'de mezun olan Erksan, aynı yıl Dünya gazetesinde film eleştirileri yazdı. 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı Karanlık Dünya, Aşık Veysel'in Hayatı-Karanlık Dünya, ilk filmi oldu. Dünya Havacıları Türkiye'de (1958), Büyük Menderes Vadisi (1959) adlı iki belgesel film yaptı.

Edebiyat uyarlamalarına yönelerek kırsal kesim insanlarının sorunlarını işlediği filmlerle başarı kazandı. Susuz Yaz, 1964 Berlin Film Şenliği'nde Altın Ayı Büyük Ödülü'nü, Yılanların Öcü (1961), 1966 Kartaca Film Şenliği'nde birincilik kazandı. Kuyu filmi (1968) 1. Adana Film Şenliği'nde birinci oldu. Halit Refiğ ile birlikte Ulusal Sinema anlayışının temsilcisi oldu.

1970 yılından sonra ticari filmler yönetti. 1974-1975'te TV için çağdaş beş Türk öyküsünü (Sabahattin Ali'nin "Hanende Melek", Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Geçmiş Zaman Elbiseleri", Samet Ağaoğlu'nun "Bir İntihar", Sait Faik Abasıyanık'ın Müthiş Bir Tren[3] ve Kenan Hulusi Koray'ın "Sazlık") kısa metrajlı filmler durumuna getirdi.

İDGSA İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema-TV Enstitüsünde, sonradan Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Bölümü adını alan okulda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2004'te Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in elinden aldı.

Metin Erksan, 4 Ağustos 2012 tarihinde böbrek yetmezliği sebebiyle Medical Park Hastanesinde 83 yaşında öldü.

FİLMOGRAFİ

Yönetmen (42)

Karanlık Dünya/ Aşık Veysel'ın Hayatı 1952

Beyaz Cehennem/ Cingöz Recai 1954

Yolpalas Cinayeti 1955

Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi 1956

Çakıcı Geliyor/ Dokuz Dağın Efesi 1958

Hicran Yarası 1959

Nehir ve Uygarlık 1959, Belgesel

Gecelerin Ötesi 1960

Şoför Nebahat 1960

Mahalle Arkadaşları 1961

Oy Farfara Farfara 1961

Yılanların Öcü 1961

Sahte Nikah 1962

Acı Hayat 1962

Çifte Kumrular 1962

Susuz Yaz 1963

İstanbul Kaldırımları 1964

Suçlular Aramızda 1964

Sevmek Zamanı 1965

Ölmeyen Aşk 1966

Ayrılsak da Beraberiz 1967

Kuyu 1968

İki Günahsız Kız 1969

Ateşli Çingen 1969

Dağlar Kızı Reyhan 1969

Sevenler Ölmez 1970

Eyvah 1970

Hicran 1971

Makber 1971

Feride 1971

Keloğlan'la Can Kız 1972

Süreyya 1972

Dağdan İnme 1973

Bir İntihar 1975, TV filmi

Geçmiş Zaman Elbiseleri 1975, TV filmi

Hanende Melek 1975, TV filmi

Müthiş Bir Tren 1975, TV filmi

Sazlık 1975, TV filmi

Şeytan 1974

İntikam Meleği/ Kadın Hamlet 1976

Sensiz Yaşayamam 1977

Preveze Öncesi 1982, TV dizisi

Yapımcı (3)

Susuz Yaz 1964 (Ulvi Doğan ile birlikte)

Sevmek Zamanı 1965

İntikam Meleği/ Kadın Hamlet 1976 (Fatma Girik ve Memduh Ün ile birlikte)

Senarist (28)

Beyaz Cehennem/ Cingöz Recai 1954

Yol Palas Cinayeti 1955

Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi 1956

Üç Arkadaş 1958

Dokuz Dağın Efesi 1958

Hicran Yarası 1959

Binnaz 1959

Gecelerin Ötesi 1960

Şoför Nebahat 1960

Mahalle Arkadaşları 1961

Yılanların Öcü 1961

Acı Hayat 1962

Susuz Yaz 1963

Suçlular Aramızda 1964

İstanbul Kaldırımları 1964

Sevmek Zamanı 1965

Ölmeyen Aşk 1966

Kuyu 1968

İki Günahsız Kız (İki Hikâyeli Film) 1969

Feride 1971

Hicran 1971

Süreyya 1972

Dağdan İnme 1973

İntikam Meleği/ Kadın Hamlet 1976

Vahşi Sevgili 1977

Sensiz Yaşayamam 1977

Preveze Öncesi 1982, TV dizisi

Fırtına Gönüller 1984

Yapıtları (3)

Kanlı Firar 1960 (Öykü: Metin Erksan, Senaryo&Rejisör: Orhan Elmas)

Ölümsüz Aşk 1995

Ölümün Ağzı 1996 (Metin Erksan'ın Kuyu filminden uyarlanan film)

Ödülleri

Berlin Film Festivali, 1964, Susuz Yaz, En İyi Film

Venedik Film Festivali, 1964, Susuz Yaz, Merito Biennale

Kartaca Film Festivali, 1966, Yılanların Öcü, Altın Madalya

İzmir Enternasyonal Fuarı 1. Film Şenliği, 1965, Suçlular Aramızda, En İyi Yönetmen

Türk Filmleri Yarışması, 1961, Gecelerin Ötesi, En İyi Senaryo

1. Adana Altın Koza Film Şenliği, 1969, Kuyu, En İyi Yönetmen

24. Antalya Film Şenliği, 1987, Kuyu, Onur Ödülü

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