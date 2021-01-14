Metin Ergun kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Metin Ergun hayatı ve biyografisi nedir?
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Metin Ergun kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Metin Ergun hayatı ve biyografisi nedir?

14.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:29
Metin Ergun kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Metin Ergun hayatı ve biyografisi nedir?

Metin Ergun kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Metin Ergun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

METİN ERGUN KİMDİR?

23 Şubat 1963'te Muğla ili Milas ilçesi Kargıcak köyünde doğdu. Babasının adı Tevfik, annesinin adı Nazife'dir.

Öğretim Üyesi; Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek Lisansını Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

Erzurum Atatürk ve Konya Selçuk Üniversiteleri Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. 1996'da doçent, 2006'da profesör unvanını aldı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği görevinde bulundu.

21. ve 23. Dönem Muğla Milletvekili ve İYİ Parti kurucu üyesi olup, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce, Rusça ve Farsça bilen Ergun, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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