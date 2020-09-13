Meteoroloji'den 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteorolojiden alınan son verilere göre bu akşam saatlerinde Bilecik, Çorum, Düzce, Muğla, Ordu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bilecik, Düzce, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Ordu ve Zonguldak çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. 15 İLDE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor. Kaynak: AA